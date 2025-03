La BC Servizi compie l'impresa superando la capolista Oleggio al Palasport Estra

Arezzo, 24 marzo 2025 –Affermazione di prestigio per la BC Servizi di coach Fioravanti, gli amaranto riescono infatti ad imbrigliare Oleggio e conquistare due punti che tengono in corsa il quintetto aretino per un posto nei PlayOff.

E pensare che la partita non era iniziata nel migliore dei modi per la BC Servizi costretta a rincorrere nel punteggio e nel ritmo Magic Oleggio che mette a referto ben 7 triple nel primo quarto di gara chiuso sul 25-17.

Arezzo ha infatti il merito di rimanere aggrappato all'avversario, cercando di contenerne le sfuriate e le giocate offensive, la circolazione di palla dei ragazzi di coach Catalani innesca alla perfezione le bocche di fuoco ospiti, mentre coach Fioravanti trova in Dal Pos una scintilla per tentare di accorciare le distanze.

La panchina amaranto porta un ottimo apporto sia in termini offensivi che di attenzione in difesa così Arezzo tiene lo svantaggio praticamente inalterato all'intervallo (38-48). Al rientro in campo dagli spogliatoi la BC Servizi aumenta ancora la propria intensità, in difesa fioccano i palloni recuperati dalla squadra di coach Fioravanti che piazza un 12-0 che vale il primo vantaggio SBA nella partita.

La BC Servizi continua a premere sull'acceleratore, in piena fiducia Arezzo scappa fino al 57-51 dopo un canestro di Lemmi innescato da Toia, un parziale di 19-3 che rovescia l'inerzia della partita. Per Oleggio è Ceccato che mette dentro i canestri che riavvicinano gli ospiti, gli amaranto con Buzzone provano ad allungare di nuovo fino al +8 (64-56), ma Karem e ancora Ceccato tengono la partita in equilibrio a fine terzo quarto (68-65).

I ragazzi di coach Fioravanti hanno il grosso merito di tenere la testa avanti grazie al 4-0 in avvio di ultimo tempo firmato Kader, le percentuali di realizzazione scendono ma Bischetti tiene a +7 la BC Servizi a cinque minuti dalla fine (79-72). Van Elwsyk e Garavaglia segnano due canestri importanti che riportano ad un possesso ad un possesso solo di distanza Oleggio con meno di due minuti da giocare. Dalla lunetta Casella accorcia ancora a -2 (82-80), poi Lemmi sfrutta un assist di Toia per segnare da sotto prima di altri due liberi di Garavaglia.

L'azione decisiva viene firmata da Toia che mette dentro una tripla di tabellone che fa esultare il Palasport Estra, la BC Servizi tiene nel successivo possesso difensivo così è ancora il capitano amaranto a chiudere definitivamente la partita dalla lunetta.

I liberi di Buzzone e Lonati servono infatti solamente per fissare il punteggio finale sul 92-84 in favore della SBA che può festeggiare assieme al proprio pubblico una vittoria frutto di un grande carattere e di un secondo tempo praticamente perfetto che ha fruttato il parziale d 54-36 che ha deciso la gara, a fine partita tanti applausi per le due squadre per aver dato vita a 40 minuti molto intensi e spettacolari, tanta soddisfazione anche per i ragazzi delle giovanili amaranto presenti che grazie alla disponibilità dei giocatori di Oleggio hanno potuto fare foto ed autografi con i talenti del basket italiano del futuro.

Nel prossimo turno la BC Servizi salirà sabato sera a Gazzada per la prima trasferta del girone di ritorno, partita che metterà in palio altri punti importanti nella corsa ad uno dei posti che valgono l'accesso ai PlayOff Promozione.