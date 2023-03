Il Sansepolcro perde Del Siena In diffida ci sono Valori e Brizzi

Ancora quattro partite per Il Sansepolcro che vuole festeggiare, a distanza di 5 anni, il ritorno in serie D. Ma come ha sottolineato il tecnico bianconero Armillei, ci vuole tanta umiltà nell’affrontare quelle che saranno autentiche finali. Domenica prossima trasferta a Marsciano contro la Nestor. Attenzione, in queste ultime battute, ai cartellini gialli dato che in diffida ci sono Valori (nella foto) e Brizzi. Del Siena è stato squalificato una giornata dopo il rosso rimediato domenica. L’entusiasmo che è rinato al Buitoni è merito della squadra che sta facendo di tutto per farsi amare, qualunque sia il verdetto finale.