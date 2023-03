Grave infortunio per Costantino Testini nei guai

Brutta tegola per l’Arezzo Calcio Femminile che perderà per il resto della stagione Ginevra Costantino. Il terzino amaranto si è infortunata lo scorso 12 febbraio, in occasione della gara casalinga contro il Brescia. Arezzo riportando un trauma contusivo al ginocchio destro. Gli esami clinici e strumentali eseguiti nei giorni scorsi hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Costantino sarà quindi sottoposta ad un intervento chirurgico e per lei la stagione è di fatto conclusa. Per la squadra di Testini si tratta di una perdita grave che si somma a quella della centrocampista Evelyn Vicchiarello, anche lei operata al crociato qualche settimana fa. L’Arezzo è impegnato in una dura lotta salvezza e dover rinunciare ad alcune pedine fondamentali, protagoniste della cavalcata trionfale della passata stagione, complica il lavoro dello staff. Non è escluso che la società possa tornare sul mercato.