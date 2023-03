Delusione Sansepolcro L’Ellera vince nel finale

ELLERA (4-3-1-2): Battistelli; Marconi, Gaggiotti, Zanchi, Virgillito; Mattei (37’ st Piccioli), Ubaldi, Fondi; Peluso (46’ st Ricci); Polidori, Colombi. A disp.: Cosimetti, Conti, Trentini, Pettinelli, Mottola, Lavano, Luparini. All.: Ciucarelli.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata; Del Siena, Burzigotti, Nuti (46’ st Passeri), Pedrelli; Locchi, Croce, Brizzi (16’ st Mariotti); Braccini (22’ st Quadroni), Essoussi, Valori (40’ st Arcaleni). A disp.: Mariangioli, Gorini, Gennaioli, Priorelli, Beers. All.: Armillei.

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo (Brizioli-Spena).

Reti: 4’ pt e 46’ st Colombi (E), 20’ pt Valori (S), 1’ st rig. Peluso (E), 26’ st Essoussi rig. (S).

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Peluso, Fondi, Zanchi, Cosimetti (E), Valori, Croce (S). Recupero: pt 1’, st 4’.

ELLERA – Una bella cornice di pubblico, tanta gente arrivata dalla vicina Toscana, il Sansepolcro ha molto da recriminare (nella foto la delusione dei bianconeri a fine gara), ma è raggiunto in classifica. Finisce 3-2 per l’Ellera, il big match dell’Eccellenza umbra, sul Sansepolcro anche se il pari sarebbe stato più giusto. Primo tempo di marca bianconera, con un gol, un palo di Essoussi, un salvataggio sulla linea di porta di Polidori per l’Ellera e Battistelli che si supera su Braccini. La ripresa ha visto l’Ellera forse maggiormente protagonista anche se di grosse occasioni non ne ha create. C’è voluto un Peluso sopra le righe per arrivare all’aggancio che è maturato nei minuti di recupero, al 91’, quando oramai si aspettava il pari. Per il Sansepolcro è arrivata la seconda sconfitta esterna e la squadra bianconera dovrà riposare il 30 aprile, cosa che l’Ellera ha già fatto. Mancano ancora sei gare per i bianconeri e sette per l’Ellera.

Le due squadre sono ora appaiate in vetta. Una tribuna divisa equamente, forse con maggiore rappresentanza da Sansepolcro, un tifo corretto, un pubblico che merita altre platee. Pronti via e un malinteso difensivo mette Peluso a servire Colombi che non ha difficoltà ad insaccare. Scocca il 5’. Da qui in poi è un monologo bianconero con il Sansepolcro che ha tanto da recriminare con la dea bendata. Al 10’ Polidori salva sulla linea di porta una rete fatta, al 14’ su lancio di Pedrelli, Essoussi colpisce il palo e al 15’ Braccini ci prova. La rete arriva al 20’ con Valori bravo a battere in rete. Braccini trova al 24’ un super Battistelli tra i pali. E l’Ellera? E’ frastornata da un Sansepolcro padrone del campo. La ripresa inizia subito con un fallo in area bianconera su Polidori. Rigore che Peluso trasforma. La gara è vissuta soprattutto a centrocampo, ma al 71’ un affondo di Valori, trova Ubaldi che lo mette giù in area perugina. Altro rigore ineccepibile. Sulla palla Essoussi che trasforma. All’83’ è bravo Patata su Colombi, mentre all’86’ Mariotti, subentrato a Brizzi, ha la palla buona, ma manda alto. Ancora Ellera, ma siamo al 90 con Polidori che colpisce bene, Patata si supera e manda in angolo.

Dalla bandierina Peluso che indirizza in porta, arriva Colombi per il 3-2 finale. Al tirar delle somme un risultato stretto per il Sansepolcro che ha ancora cinque partite più la sosta del 30 aprile per puntare alla serie D. Ieri è stato raggiunto, ma il cammino è lungo ed ancora le due squadre hanno tutto da giocarsi.

