Club Arezzo Channel conquista il terzo successo consecutivo nella pool promozione

Arezzo, 24 marzo 2025 – Continua la marcia del Club Arezzo Channel che conquistano il terzo successo consecutivo nella pool promozione, i ragazzi di coach Morelli regolano Massa con un secco 3-0 al Maccagnolo.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Nataletti e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Ottima partenza dei Botoli che appaiono fin da subito in palla, i ragazzi di coach Morelli seguono alla lettera i dettami tattici e riescono a contenere le bocche da fuoco avversarie, grazie anche a degli ottimi break in battuta i nero amaranto scappano e con un attacco chirurgico in parallela di Pippi chiudono il set per 25-18. Seconda frazione ancora con i Botoli in grande spolvero, Conti mette a terra palloni pesanti in contrattacco, Luatti ben orchestra i suoi, non c’è nulla da fare per gli ospiti il set si chiude con un errore in battuta degli avversari che segna il 25-21.

Terzo set gli ospiti provano il tutto per tutto, la formazione guidata da coach Cei trova qualche buona giocata e un piccolo vantaggio iniziale, gap che viene subito ricucito grazie ad un bellissimo turno in battuta di Pippi autore di una ottima prova, poi Ricci e compagni ricominciano a martellare, Nandesi si fa trovare pronto da posto 2 e i nero amaranto trovano il vantaggio sul 21-18, vantaggio che poi viene ben gestito fino al 25-21 finale.

Si allunga la striscia di vittorie che adesso conta tredici consecutive e la terza nel pool promozione. Adesso due settimane infuocate condite da tre trasferte consecutive che diranno molto sulle ambizioni dei Botoli in questo bellissimo finale di stagione. Queste le parole del Coach aretino a fine gara.

“Abbiamo affrontato un'altra squadra eccezionale, con un potenziale d’attacco impressionante. Noi nonostante l’ennesima settimana travagliata culminata con le assenze di Scarpato e Ciabatti e le condizioni imperfette di Conti e Luca Nandesi che sono scesi in campo non al meglio, siamo riusciti ad esprimere un buon livello di gioco per tutta la gara: ringrazio moltissimo Stefano Mearini e tutto l’istituto Michelangelo per quanto stanno facendo per i ragazzi.

Deve essere chiaro a tutti che adesso per la nostra squadra inizia tutto un altro play off : fino ad adesso abbiamo giocato solo gare in casa, e questo è stato ovviamente un grandissimo vantaggio; nelle prossime due settimane ci aspettano tre gare in trasferta in campi ostici e molto caldi contro squadre che stanno vincendo nettamente in trasferta.

Da sempre le squadre del girone mare sono superiori alle squadre del girone terra, ed anche quest’anno si conferma questa cosa: Colle, Cortona e Firenze Ovest hanno conquistato solamente 4 punti su 27 avendo però giocato 7 gare su 9 in casa; davvero pochissimi punti, solo il 14% e questo ovviamente per noi è un fattore molto negativo, che in sincerità non credo cambierà nelle prossime settimane; tra l’altro massa e torretta hanno giocato solo gare fuori casa in questo play off, prato e Pisa solo una in casa.

Nella pool salvezza succede la stessa cosa : se non erro le squadre del girone terra hanno conquistato solo 8 punti in 15 gare; senza dubbio il divario tra i due gironi è enorme e penso che difficilmente questo cambierà nei prossimi anni.

Tornando a noi, sappiamo bene che Torretta Prato Massa e Pisa stanno esprimendo un gran gioco, il migliore della stagione e questo dimostra che hanno programmato ottimamente la stagione sia da un punto di vista fisico che tecnico: tutte e quattro le formazioni sono nella massima forma fisica della stagione, palesando prestazione individuali e di squadra di categoria superiore e stanno confermando in pieno i pronostici di inizio stagione.

Sappiamo che saranno due settimane piuttosto complicate per noi, e sappiamo che dobbiamo continuare a rimanere concentrati gara dopo gara senza guardare minimamente la classifica che adesso conta veramente meno di zero dato che abbiamo giocato solo in casa nostra: dobbiamo lavorare duramente, mantenere umiltà e concentrazione ai massimi livelli perché come già detto adesso per noi inizia tutto un altro campionato.

Sono convinto che tutta la squadra in ogni match cercherà di dare il massimo per tentare di mettere in difficoltà queste corazzate del girone mare anche in trasferta dove ovviamente ci saranno per noi più ostacoli”. Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nella difficilissima trasferta con Torretta Livorno sabato 29 marzo.