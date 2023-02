Bruschi con un occhio a Brescia Argirò spinge Tassinari & Co.

SAN GIOVANNI

"Lottare fino in fondo: ci vuole una forte voglia di vincere. Solo così ce la possiamo fare".

Parole forti del patron della Bruschi Galli Salvatore Argirò, che suonano monito e stimolo nei confronti della stellate per superare l’avversario di questa sera, il San Martino di Lupari, provincia di Padova, che la Bruschi ospiterà al Palagalli, con palla a due alle ore 19.

La Bruschi purtroppo naviga in acque procellose, e sta rischiando la retrocessione in A2. Solo una vittoria questa sera contro le venete può ancora far sperare le stellate in una difficilissima salvezza, ma pur sempre possibile.

La Bruschi Galli si deve guardare dalla Brixia Brescia, che giocherà a Campobasso. Ormai evitare la retrocessione diretta è diventata una corsa a due fra Bruschi e Brixia Brescia.

L’esiguo vantaggio che le stellate di coach Alberto Matassini hanno è la miglior differenza canestri negli scontri diretti. Ma non basta, la posizione attuale va difesa.

L’invito del patron Argirò deve sortire un effetto perentorio e positivo, proprio ad iniziare da stasera. Mancano sei gare al termine del torneo.

Nel turno precedente la Bruschi Galli ha perso a Lucca 82-65, il San Martino di Lupari è stato battuto in casa dal Basket Ragusa per 70-80.

I PROBABILI ROSTER BRUSCHI GALLI: Tassinari, Krivacevic, Garrick, Schwienbacher, Missanelli (quintetto base). Panchina: Bove, Milani, Paulsson, Lazzaro, Kodizar, Atanasovska. Coach: Alberto Matassini.

SAN MARTIN0 DI LUPARI: Washington, Milazzo, Pastello, Kazmarzyk, Dedic (quintetto base). Panchina Diakholimpa, Guarire, Verona, Ianezic, Russo, Frigo. Coach: Lorenzo Serventi

Arbitri: Michele Centonza di Grottammare, Vincenzo Di Martino di Santa Maria la Carità e Laura Pallaoro di Trento; segnapunti Maria Scotti di Livorno, cronometrista Nicola Carmignani di Pisa e addetta 24 secondi Monica Rossi di Livorno.

Giorgio Grassi