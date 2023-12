Bidini e Giustini esaltano il Subbiano che fa suo l’anticipo contro la Chiantigiana

AREZZO

Torna al vittoria il Subbiano e lo fa davanti ai propri tifosi e soprattutto con una rete di Giustini oggi al rientro in maglia gialloblù dopo l’esperienza con la Sansovino. Vittoria importante contro una Chiantigiana che ambiva a posizioni di alta classifica. Apre le danze Bidini al 9’ per i padroni di casa che nella ripresa vengono agguantati da Longo al 78’. Quando la partita sembra indirizzata sul pari ecco Giustini svettare più in alto di tutti confermandosi difensore con il vizietto del gol per il 2-1 finale che rilancia i ragazzi di Luca Giusti.

Incontri di alta classifica e scontro diretti in chiave salvezza. Ecco il programma di questa giornata di Promozione che scatterà alle 14,30. Nei piani alti l’Affrico prima dello classe con i suoi 24 punti aspetta l’Alberoro, terzo con cinque punti di ritardo. Il Grassina, secondo della classe, ospiterà il Lucignano di Gennaioli che nelle ultime ore si è rinforzato portando in squadra un calciatore come Bianchi (ex Pianese, Sansovino, Castiglionese) che oggi potrà esordire. Il Montagnano terzultimo affronta il Fiesole in casa: servono altri punti per raggiungere magari prima del giro una posizione più tranquilla in graduatoria. Occhi puntati su lo stadio Le Fonti di Monte San Savino. Qui i padroni di casa di Testini attendono l’Antella. Solo un punto separa le due formazioni. Per il Casentino Academy, che ha ceduto in settimana Ceramelli al Bibbiena, trasferta a Torrita, in casa della quartultima.