Bianchi sposa le Zebre Ha firmato fino al 2026

Il rugbista aretino Iacopo Bianchi (nella foto) continuerà a vestire la maglia delle Zebre Parma per i prossimi tre anni. Si tratta di un’importante conferma per il ventiquattrenne, che ha rinnovato il suo contratto con la franchigia federale fino al 2026. Le Zebre, infatti, partecipano alla United Rugby Championship, competizione per club di rugby a 15 di primaria rilevanza a livello internazionale, dal momento che vi prendono parte 16 squadre delle federazioni di Galles, Irlanda, Scozia, Sudafrica e appunto Italia. Bianchi, cresciuto nel Vasari Rugby, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo di contratto: "Sono contento della fiducia che mi è stata data dalla società. Questi tre anni sono il prolungamento di un percorso a cui ho sempre creduto e per il quale ho dato tutto me stesso fin dal primo giorno. Continuerò a dare il mio contributo perché credo che, nonostante siamo un gruppo giovane, abbiamo le potenzialità per diventare competitivi contro chiunque".

Terza linea tenace e generoso, votato al placcaggio e al lavoro sporco, Bianchi lo scorso novembre si era meritato pure la convocazione con la prestigiosa selezione dei Barbarians Fc, squadra di rugby a inviti, per le due sfide in Inghilterra contro Harlequins e Bath.