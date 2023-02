Baldaccio Bruni, beffa finale: Conti non basta

baldaccio bruni

0

mazzola valdarbia

1

BALDACCIO BRUNI: Conti, Piccinelli, Lomarini (47’ st Vassallo A.), Bruschi, Giorni, Magi, Hajri (20’ st D’Aprile), Giovagnini, Terzi, Autorita, Mercuri (27’ st Battistini). Allenatore: Renato Borgo.

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, De Luca, Landozzi, Bianchi, Nassi (16’ st Fabbrini), Hoxhaj (28’ st Baroni), Cavallini, Silvestri, Bartolini, Pierangioli (28’ st Cruciani), Mearini. Allenatore: Stefano Argilli.

Arbitro: Riccardo Bernardini di Ciampino.

Reti: 90’ Bartolini.

ANGHIARI – Quando il pari sembrava un risultato ormai ad un passo ecco la beffa. Per la Baldaccio Bruni l’ultima domenica di questo mese di febbraio è amara come non mai. Una sconfitta che tiene la formazione di Renato Borgo ancora troppo vicina alla zona rossa della classifica del girone B di Eccellenza interrompendo una serie utile fatta di una vittoria e un pareggio contro la Colligiana. Gli anghiaresi partono bene sul manto erboso del Saverio Zanchi nonostante le condizioni meteo non certo favorevoli. Il Mazzola Valdarbia però controlla le iniziative dei padroni di casa e dopo una fase iniziale di approccio parte con la sua manovra offensiva. Tra le fila della Baldaccio si distingue Conti tra i pali, bravo a disinnescare almeno tre nitide palle gol con interventi decisivi permettendo ai suoi così di andare al riposo sul punteggio di 0-0. La ripresa è all’insegna del maltempo.

La pioggia e il campo già allentato in precedenza tramutano la partita di calcio in una vera e propria battaglia. Saltano gli schemi, il pallone resta soprattutto in aria e non in terra, e i minuti passano verso il novantesimo. Il pari allungherebbe la serie utile della Baldaccio e sarebbe un mattoncino in più verso la zona tranquilla ma ecco che proprio al 90’ sugli sviluppi di una rimessa laterale il pallone entra in area e Bartolini, da bomber di razza, incrocia e mette la palla dove Conti non può arrivare. Non c’è tempo e nemmeno modo per provare a imbastire una reazione che l’arbitro decreta la fine delle ostilità. La Baldaccio Bruni viene punita più del necessario dovendo così registrare la sesta sconfitta stagionale in campionato. Il Mazzola Valdarbia sale invece a quota 37 punti vedendo l’ultimo posto utile in chiave playoff lontano solo due lunghezze. Mercoledì nuovo turno di campionato (infrasettimanale) con calcio di inizio alle 14,30 in casa de Signa, quarta della classe. Una sfida da non fallire soprattutto con le inseguitrici come Foiano e Porta Romana che tallonano a distanza ravvicinata gli uomini di Borgo.

M.M.