Arezzo, 9 tappe verso la C Testa a testa con la Pianese

di Luca Amorosi

Nove giornate alla fine e ventisette punti ancora in palio. Dopo la fondamentale vittoria di Ponsacco, l’Arezzo di Paolo Indiani (nella foto) si prepara a ospitare al Comunale il Città di Castello. L’obiettivo è il quinto successo di fila che garantirebbe quanto meno di mantenere il distacco di due punti sull’immediata inseguitrice, la Pianese impegnata anch’essa in casa contro il Ghiviborgo, che nell’ultimo turno ha sconfitto il Poggibonsi. Con i giallorossi a dieci punti dagli amaranto, la volata per la vittoria finale sembra ormai circoscritta a Cavallino e Zebrette quando mancano cinque turni all’attesissimo scontro diretto in terra aretina. Fermo restando che l’esperienza impone di guardare di partita in partita, è interessante analizzare il cammino che separa le due compagini dall’incontro di cartello del prossimo 16 aprile. Cammino per certi versi simile: dopo questa domenica quando entrambe incroceranno formazioni in lotta per la salvezza, la squadra di Indiani se la vedrà domenica 12 nel derby contro il Livorno, una delle sfide sulla carta più ostiche del torneo dove anche la componente ambientale può fare la sua parte.

Anche quella di Bonuccelli, però, non avrà un compito agevole, dovendo battagliare proprio sul campo del Ponsacco, che anche con un meteo diverso da quello di domenica scorsa può comunque risultare indigesto a squadre tecniche e manovriere. Il 19 marzo, invece, il calendario propone Arezzo-Montespaccato e Pianese-Città di Castello, due incroci con formazioni alla disperata ricerca di punti salvezza. A questo punto, vista la sosta prevista per domenica 26 marzo a causa della Viareggio Cup, sarà possibile fare un primo bilancio dopo il trittico di gare che caratterizzerà il mese di marzo. Anche perché poi di tempo per pensare ce ne sarà poco. Le due giornate rimanenti prima dello scontro diretto, infatti, si disputeranno in appena cinque giorni: il 2 aprile per il 29° turno toccherà alla Pianese andare a Livorno, mentre l’Arezzo sarà ospite del Grosseto in campo neutro e a porte chiuse.

Due scenari diametralmente opposti che potrebbero rendere imprevedibile questa giornata prima del turno pasquale, anticipato a giovedì 6 aprile, quando le due contendenti torneranno tra le mura amiche per affrontare due laziali: l’Arezzo ospiterà l’Ostiamare, la Pianese il Montespaccato.

Se questo girone ha insegnato qualcosa, però, è che occorre pensare per gradi, senza sottovalutare l’avversario di turno. Il prossimo scoglio, quindi, è un Città di Castello reduce da tre sconfitte consecutive e che di recente ha cambiato guida tecnica con il ritorno di Machi al posto di Alessandria. Il bilancio al Comunale nella storia è in perfetta parità: tre vittorie amaranto, tre tifernati.

L’Arezzo si è imposto sia al primo incrocio, risalente al 1967 in C e vinto grazie a un gol di Benvenuto, sia al più recente, datato 8 gennaio 2012 in D e dominato coi gol di Raso, Crescenzo, Martinez e Rubechini.