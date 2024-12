Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica allo spareggio per la fase interregionale del campionato

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Le Under 15 dell’ACF AREZZO vincono la settima partita stagionale e si qualificano allo spareggio per la fase interregionale come prime del girone C con una giornata d’anticipo.

Ad inizio partita, la formazione di Butteri non riesce a trovare spazi, ma le cittine amaranto trovano la via del goal al 20’ con Bindi, grazie ad una bell’azione innescata dal corner di Spataro. La prima frazione di gioco si conclude con una rete di vantaggio.

Il raddoppio arriva nel secondo tempo con il goal di Formelli, che intercetta un passaggio orizzontale della difesa ospite prima di andare in rete battendo il portiere avversario. Al 13’ minuto arriva anche la rete del 3-0 siglata da Pacini. Prima che il direttore di gara possa sancire il termine della seconda frazione di gioco, Bindi conquista un calcio di rigore e Mondola lo realizza.

Nel terzo tempo, Santucci sfrutta il calcio di punizione assegnato alle amaranto, segnando direttamente da calcio piazzato. La partita viene chiuse dal goal di Cannone, che su una ribattuta del portiere avversario si butta sulla palla e fissa il punteggio sul 6-0.

La formazione Primavera, come la prima squadra, ha invece dovuto rinunciare a giocare la gara contro il Parma a causa del mal tempo nella città emiliana. La partita verrà poi recuperata in seguito.