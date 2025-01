Sansepolcro, è ballottaggio: Laurenzi avanti, Innocenti "schianta" Chieli

Sansepolcro , 4 ottobre 2021 - A Sansepolcro si va al ballottaggio fra il candidato del centrosinistra Andrea Laurenzi del Pd e il più forte dei candidati di centrodestra, Fabrizio Innocenti di Forza Italia e Lega. Nettamente battuta e terza Laura Chieli, con la quale Fdi aveva tentato il braccio di ferro. Ultima Catia Giorni dei Cinque stelle.

Sono tuttavia i dati dei singoli candidati a dire di un difficile secondo turno per Laurenzi. Lui infatti è avanti di un niente: 40,6% contro 39,5% di Innocenti. Ma il 14,5% di Chieli porta il totale del centrodestra al 54 per cento mentre l'uomo del Pd può sperare solo nel bacino di consensi di Catia Giorni e del 5 stelle, che peraltro è ridotto a un 5 per cento. In totale un 45 per cento.

Forse alla vigilia Laurenzi poteva aspettarsi qualcosa in più, magari anche un risultato migliore della cinque stelle Catia Giorni, che invece conferma anche a Sansepolcro come i grillini da soli siano in netto calo in tutta Italia, senza che neppure la tappa elettorale dell'ex premier Giuseppe Conte in piazza di Berta (unico leader nazionale a presentarsi nel capoluogo biturgense) sia bastata a rianimarli.

Adesso, il candidato del Pd deve sperare che la spaccatura al primo turno del centrodestra, in cui Fdi con un braccio di ferro ha imposto Laura Chieli poi nettamente battuta da Innocenti, possa non ricomporsi del tutto nel ballottaggio. Si sa come vanno queste cose: quasi sempre qualche ruggine resta. Altrimenti, i dieci punti o quasi di distacco sanciti dal voto di ieri fra le due coalizioni (ma una al primo turno era monca) potrebbero rivelarsi una montagna quasi impossibile da scalare.

LIVE

Ore 22,38 Il dato è definitivo: si va al ballottaggio.

Ore18,15 Dopo 5 sezioni su 17, quasi un terzo, in testa c'è ancora Andrea Laurenzi, candidato del centrosinistra, l'altro dato che emerge è la netta prevalenza del candidato di Forza Italia Innocenti su quello di Fratelli d'Italia Laura Chieli, in quello che era il derby del centrodestra

Ore 17.10 - Una sezione: Laurenzi 46,37%; Innocenti 38,60%; Chieli 11.03%; Giorni 4,01%

Ore 15,40 - L'affluenza è stata del 65,26 per cento.

Ore 15 - Terminate le votazioni . Attesa per i primi dati dallo spoglio.