Riconoscimento per la Beltrame in Fiera Milano

Arezzo, 08 ottobre 2021 - La Beltrame, gruppo siderurgico che ha uno stabilimento anche a San Giovanni Valdarno, ha vinto il Made in Steel Awards 2021, riconoscimento assegnato ai migliori allestimenti degli stand della rassegna al termine della prima giornata di Made in Steel, la Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera dell’acciaio. La giuria di quest’anno era composta da Francesco Della Torre (Made in Steel), Marco Citterio (esperto del settore fieristico) e Giorgio Guidi (direttore artistico dell’edizione 2021 di Made in Steel), ha premiato AFV Beltrame Group nella categoria Best Communication Stand, con questa motivazione: «Per aver saputo creare un luogo elegante e interattivo, con una comunicazione efficace in cui il visitatore viene immerso nello spazio espositivo, diventandone parte». Hanno ritirato il premio Enrico Fornelli (Chief Commercial Officer) e Alain Creteur (Managing Director). L’innovativo progetto multimediale ed esperenziale è stato sviluppato dall’ufficio comunicazione di AFV Beltrame Group in collaborazione con Meneghini & Associati insieme allo studio creativo DrawLight. Gli allestimenti sono stati curati da Dass.

”Un percorso visivo interattivo realizzato per raccontare la vision aziendale e i valori fondanti del gruppo siderurgico di Vicenza, il proprio punto di vista sui temi di economia circolare, sostenibilità, rispetto per l’ambiente e per le persone”, hanno spiegato alla Beltrame. L’azienda opera nel settore siderurgico da 125 anni producendo laminati mercantili e profili speciali. È oggi leader a livello europeo nella produzione di laminati e profili speciali per diverse applicazioni civili e industriali, è il primo produttore di acciaio per cemento armato nel mercato svizzero e produce profili speciali per i comparti dell’automotive e delle lavorazioni meccaniche. Sviluppa un giro d’affari consolidato di circa 1 miliardo di euro e commercializza più di 2 milioni di tonnellate di laminati. Tutto il personale, oggi circa 2.000 dipendenti, è fortemente impegnato e motivato a soddisfare la clientela tramite un costante miglioramento nell'ambito della produzione, dell'organizzazione e del servizio.Gli impianti sono costituiti da 3 acciaierie a forno elettrico e da 10 laminatoi, localizzati in 6 stabilimenti attivi ubicati in Italia, Francia, Svizzera e Romania