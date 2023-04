Pnrr, opere nel mirino. Campo da golf con fondi Ue: spreco o chance di rilancio?

Cavriglia (Arezzo), 9 aprile 2023 – “L’aria che tira” a Cavriglia è carica di veleni. Ma non c’entrano le miniere dismesse di lignite che l’hanno caratterizzata per decenni.

La ’Porta del Chianti’ del Valdarno aretino è al centro delle polemiche per un servizio della trasmissione de La 7, che ha raccontato la vicenda del campo da golf Le Miniere che entro il 2025 passerà dalle attuali 12 a 18 buche.

Una struttura di eccellenza tra le colline incantate che affascinarono anche Victor Von Hagen, uno dei più grandi esploratori del ’900 che qui stabilì il suo buen retiro.

Il golf club Le Miniere diventerà entro due anni un impianto in grado di ospitare competizioni internazionali soprattutto grazie a un generoso finanziamento del Pnrr: 4 milioni.

Uno d i quei filoni che hanno acceso il dibattito pubblico, visto ad esempio cosa sta succedendo alle risorse dell’Unione europea destinate ad altri impianti sportivi, ad esempio agli stadi di Firenze e Venezia, tornati decisamente in discussione.

Il programma di Myrta Merlino ha fatto un conto semplice: visti i 4 milioni di finanziamento, per ogni nuova buca il golf club otterrà 666 mila euro. Intervistato da La 7, il sindaco Leonardo Degl’Innocenti ha ammesso che, "da buon padre di famiglia", avrebbe destinato le risorse del Piano nazionale di rinascita e resilienza a "settori più importanti".

Insomma, il sindaco è andato in buca con la sua, se invece che di golf si parlasse di biliardo. La stessa Myrta Merlino poi ha rincarato la dose sui suoi canali social pubblicando il video del servizio con un commento perfido: "A Cavriglia, in provincia di Arezzo, c’è un campo da golf da 12 buche. Ma perché non farlo diventare da 18 con i soldi del Pnrr? Costo? 4 milioni di euro per 6 buche! E purtroppo non è barzelletta: siamo davvero alla follia".

Il campo da golf è pubblico: si trova su un terreno concesso dal Comune di Cavriglia. È la stessa amministrazione nel febbraio dello scorso anno era stata scelta dalla Regione Toscana per l’affidamento di 20 milioni legati al Recovery Fund del Pnrr per la rigenerazione del borgo abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni con interventi di edilizia sociale per riportare famiglie e giovani nel borgo.

Si pensa a botteghe per artigiani e per artisti e anche a un albergo diffuso con una vista bellissima. Ora un altro finanziamento milionario criticato aspramente ha cambiato le carte in tavola. Il sindaco Degl’Innocenti non ci sta e contrattacca: "Le mie parole sono state estrapolate da un discorso più ampio: ne è uscita un’informazione falsa e fuorviante. Non abbiamo destinato noi queste risorse al golf club: ci siamo solo candidati ad avere queste risorse, è la Federazione italiana golf che ha scelto la nostra struttura per investire risorse che gli sono state riservate nel Pnrr".

Anche sulla cifra dei 4 milioni il sindaco di Cavriglia corregge la versione dei fatti: "I 4 milioni non saranno utilizzati solo per fare altre 6 buche del campo da golf, ma per realizzare un insieme di opere che riqualificheranno molti ettari delle ex discariche delle miniere di lignite. Il nuovo campo da golf garantirà sviluppo, posti di lavoro, crescita turistica e riqualificazione ambientale".

Il Comune spiega nel dettaglio come saranno spesi i soldi: un milione per una rotatoria, la sistemazione della strada di accesso e i parcheggi, 2,2 milioni per la realizzazione di una nuova club house da 400 metri quadrati e le 6 nuove buche, in più c’è un ribasso d’asta complessivo per 750 mila euro. Tutto progettato e pronto a partire nel giro di pochi mesi: "Siamo una realtà virtuosa – aggiunge Degl’Innocenti – abbiamo già fatto due bandi di gara e affidato i lavori per la realizzazione di quest’opera fondamentale che inizierà entro l’estate e si concluderà entro il 2025. L’opera permetterà di unire l’area mineraria che sarà recuperata a partire da quest’anno con la zona del futuro Parco dello sport. Nel complesso, tra investimenti pubblici e privati, in questi anni a Cavriglia saranno spesi 220 milioni di euro".