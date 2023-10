United in diversity: una giornata di dialogo e arte dedicata all’integrazione tra culture diverse

Arezzo, 18 ottobre 2023 – Sabato 21 ottobre alle 17 Bibbiena sarà il centro di un’iniziativa sull’integrazione culturale che il Comune promuove e organizza in collaborazione con il fotografo Alessandro Cecconi.

Lo scopo del progetto – una tavola rotonda e una mostra fotografica – è quello di costruire un dialogo aperto tra etnie, culture e istituzioni attraverso l’arte della fotografia.

Alle ore 17 nella sala delle bandiere di Palazzo Niccolini, si aprirà con una tavola rotonda moderata dal Direttore Rai Giovanni Parapini, un confronto e un racconto tra coloro che in questo territorio hanno messo radici e hanno costruito il loro futuro.

Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: “Sono le storie delle persone che cambiano tutto, che ci conducono a una riflessione profonda, che ci aprono scenari che non immaginavamo, che ci costringono a una presa di coscienza sul nostro presente ma soprattutto ci liberano dai pregiudizi e attivano un percorso di presa in cura.

Ogni storia è un volto e un nome a cui dobbiamo la nostra presenza attiva. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, al fotografo Alessandro Cecconi, all’associazione Tahomà, al Cifa, all’assessore Frenos per il suo appoggio”.

L’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio di Rai per la Sostenibilità e di UNHCR, continuerà, dopo il dialogo che coinvolgerà anche imprenditori e rappresentanti del sociale, con una mostra fotografica nel Chiostro di San Lorenzo realizzata da Alessandro Cecconi, che esplora l’integrazione culturale nella comunità di Bibbiena.

L’Assessore al sociale Francesco Frenos commenta: “L’iniziativa ha meritato l’attenzione dell’amministrazione per il suo alto valore sociale oltre che culturale. Come assessore al sociale posso testimoniare che la prima iniziativa che possiamo mettere in atto in un territorio come il nostro e non solo, è quella di trovare strade efficaci e concrete per fare integrazione culturale.

Unire le diverse culture senza sopprimerle né mortificarle in un equilibrio che solo per persone possono trovare attraverso forme diverse ma sempre mutevoli. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno si spendono per fare in modo che questo accada”.

Alcuni numeri dell’accoglienza (fonte: Demo.Istat): Cittadini stranieri residenti nel Comune di Bibbiena al 1° gennaio 2023: 782 maschi, 762 donne Popolazione complessiva di Bibbiena: 11.833 abitanti Alessandro Cecconi inizia la sua carriera in fotografia, utilizzandola come strumento di socializzazione.

La musica poi lo attira; lavora come DJ a Boston e NYC e produce musica nel suo studio newyorkese 'Room with a View', collaborando con nomi come Ozzie Osborne e Dave Matthews. Successivamente, si avventura nel cinema, producendo lavori con professionisti del calibro di Werner Herzog e Lina Wertmüller e realizzando serie per Discovery Channel in Brasile.

Torna alla fotografia, arricchito dall'esperienza come assistente del maestro brasiliano Walter Firmo. Oggi opera principalmente tra Rio de Janeiro e São Paulo come fotografo di moda e reporter. La sua passione principale rimane la narrazione di storie, utilizzando fotografia e cinema come mezzi espressivi a seconda del contesto.