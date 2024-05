Arezzo, 15 maggio 2024 – Si concluderà giovedì 16 maggio, al Teatro Mecenate di Arezzo, il laboratorio di teatro musicale che ha coinvolto l’intero plesso della Scuola Primaria “Monte Bianco” di Arezzo, dell’Istituto Comprensivo “G. Vasari”.

Il laboratorio, a cura di Orchestra Multietnica di Arezzo in collaborazione con Officine della Cultura, ha tenuto impegnate le 7 classi del plesso nel corso dell’intero anno scolastico ad iniziare dalla partecipazione, in autunno, nell’ambito del progetto Sarabanda, ad una lezione concerto dell’OMA rivolta agli studenti, per proseguire poi nel laboratorio tra musica e teatro.

“Tutti i colori della musica”, questo il titolo dell’evento che vedrà protagonisti i piccoli studenti della Monte Bianco guidati in scena da Natalia Marcalain e Mariel Tahiraj.

Un evento costruito insieme alle classi, in un lavoro corale ispirato dai valori trasmessi dalla formazione aretina, che metterà alla prova le voci e la fantasia narrativa e musicale dei tanti protagonisti anche attraverso l’utilizzo dello strumentario Orff in dotazione al plesso scolastico. Esperienza positiva per gli studenti ma anche per il corpo docente che, per voce della fiduciaria Vincenza Terrigni, così sintetizza la ragioni del progetto: «La musica e i colori sono il linguaggio universale che ci fa scoprire la bellezza di stare insieme.

"Tutti i colori della musica" è dunque la scoperta di sé e di come la vita sia attenzione all'altro, conoscenza, confronto, dialogo e ricchezza». Per genitori, parenti, amici e curiosi due sono gli appuntamenti: alle ore 16:15 con le classi 1B, 2B e 2A e alle ore 17:15 con le classi 3B, 4B, 5B e 5A.