Torna al teatro "Mario Spina” il premio internazionale “Semplicemente donna”

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si scaldano i motori per la XII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna che, anche quest'anno, metterà in pista un intenso programma di eventi, iniziative collaterali, e incontri con le scuole volti a sensibilizzare e contrastare i fenomeni della violenza e della discriminazione di genere.

Presentata dall'azienda aretina Menchetti, e con una giornalista del calibro di Daniela Simonetti alla guida della giuria, la tre giorni della manifestazione, in calendario dal 21 al 23 novembre, sarà ospitata, per il sesto anno consecutivo, dal Comune di Castiglion Fiorentino: in particolar modo, la tanto attesa cerimonia di premiazione, che vedrà protagoniste grandi donne impegnate su più fronti nell'ambito della società civile, si terrà venerdì 22 novembre alle ore 21.00 nella splendida cornice castiglionese del Teatro comunale "Mario Spina".

“Ormai siamo in prossimità della data di svolgimento della XII edizione – dichiarano Angelo Morelli e Chiara Fatai, ideatori e organizzatori del Premio Semplicemente Donna- e, anche quest’anno, siamo riusciti a formare un parterre di altissimo livello con donne che arrivano da mondi e paesi diversi.

Il Premio è già ben conosciuto in Italia e all’estero, e questo ci aiuta nel confermare la presenza di figure prestigiose. Le testimonianze di donne così impegnate, che si sono messe in gioco per essere padrone della propria vita, ci saranno infatti di grande supporto per gli incontri che, anche in questa edizione, stiamo pianificando con gli istituti scolastici della nostra provincia".

Come ogni anno, anche in questo 2024, il valore aggiunto del Premio Semplicemente Donna sarà la possibilità di parlare alle giovani generazioni grazie a una serie di incontri che permetteranno agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori di Arezzo e delle quattro vallate di incontrare le premiate, dialogando con loro e confrontandosi a cuore aperto.

Un progetto che, nel tempo, ha allargato i propri orizzonti in termini partecipazione e che, anche quest'anno, culminerà con il Concorso di borse di studio "Giù le mani, il diritto di contare", giunto ormai con successo alla quarta edizione.

“In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si rinnova l’appuntamento con il Premio, evento sempre più partecipato che, anno dopo anno, vede il nostro teatro accogliere una bella cornice di pubblico - conclude l'assessore all'Istruzione e alle Pari opportunità, Stefania Franceschini -

Il mio augurio per questa edizione è quello di vedere una più nutrita e gradita presenza maschile in sala, perché il cambiamento e l’attenzione su questi temi passano necessariamente anche dagli atteggiamenti e dai comportamenti degli uomini e dei ragazzi”.