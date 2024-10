Su iniziativa di 50&Più Arezzo: appuntamento con i libri di Mauro Caneschi

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Proseguono le iniziative culturali di 50&Più Arezzo, l’associazione degli “over 50” del sistema Confcommercio. Venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 16 è in programma nella sede della Confcommercio in via XXV Aprile 12 la presentazione di due romanzi dello scrittore aretino Mauro Caneschi, “La Chimera di Vasari” e “Il codice Stradivari”, pubblicati da Arkadia Editore. Ambientati il primo in Toscana, ad Arezzo, e il secondo tra Venezia e il resto d’Europa, i due libri intrecciano passato e presente attraverso il filo conduttore degli enigmi, tenendo il lettore con il fiato sospeso.

A dialogare con l’autore ci sarà il giornalista di Teletruria Luca Tosi. Introduce il presidente di 50&Più Arezzo Claudio Magi. L’ingresso è libero.

L’autore Mauro Caneschi è nato ad Arezzo dove tuttora vive e lavora. Diplomato al Liceo Classico F. Petrarca di Arezzo, laureato in Chimica Pura presso l’Università degli Sudi di Firenze, diplomato in Gemmologia al G.I.A. (Gemological Institute of America), ha lavorato come consulente nel campo dei metalli preziosi e come docente di Chimica presso l’Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Arezzo.

Ha tenuto un corso quadriennale presso l’Università La Bicocca di Milano e ha pubblicato articoli per La Nazione, Il Sole 24Ore, l’Orafo Italiano ed altre riviste del settore. Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Scrittori Aretini, fa parte del comitato direttivo del Premio Letterario Toscana.

Ha esordito come scrittore con il libro “Noi nati nei ‘50” (Sillabe di Sale Editore), che ha ottenuto la segnalazione particolare della Giuria al XXXIX Premio Letterario Casentino 2014. Con Arkadia Editore ha pubblicato tre romanzi, tra i quali “Il codice Stradivari” e “La Chimera del Vasari”, che gli è valso la Menzione d'Onore al XXXXVI Premio Letterario Casentino nel 2021 e per cui è stato finalista al Premio "Garfagnana in Giallo" 2022. del settore.