Socialitudine in podcast "Aperti o chiusi: la rivoluzione culturale di Basaglia"

Arezzo, 8 maggio 2025 – Nel 2024 ricorreva il centenario dalla nascita di Franco Basaglia, che con la legge 180/1978 - che porta il suo nome - sancì la chiusura dei manicomi, riformando il sistema di cura per il disagio mentale, segnando così una svolta innovativa nel mondo dell'assistenza dei pazienti psichiatrici, prima relegati all'isolamento, alla coercizione e alla contenzione fisica.

Arezzo vide la chiusura del manicomio e l'istituzione di strutture alternative: tutto ciò segnò una svolta innovativa e importante nella tutela dei diritti dell'essere umano.

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno ha voluto promuovere la conoscenza delle conseguenze della legge Basaglia nell'innovazione dell'approccio alla cura della salute mentale, che portò ad una nuova concezione dei malati psichiatrici e allo smantellamento del manicomio di Arezzo; nell'ambito del bando Festa della Toscana 2024, dedicato al tema: “TOSCANA: terra di genio e di innovazione”, ha presentato un progetto dal titolo “Basaglia e Arezzo tra diritti e innovazione”, ammesso a finanziamento dal Consiglio Regionale della Toscana.

Il 10 maggio alle17.30 nella Biblioteca Comunale - Centro Culturale di Memorie e Contemporaneità di via San Pergentino, Pergine Valdarno, verrà presentato il podcast "Aperti o chiusi: la rivoluzione culturale di Basaglia", oltre alla mostra di pittura di opere del Piccolo Atelier di Pittura "Intorno a noi".

Le interviste del podcast e le opere pittoriche sono state realizzate da persone in carico al Servizio di Salute mentale dell'Azienda USL Toscana Sud Est Zona Valdarno; il Comune ha affidato il servizio di realizzazione del podcast, della mostra e dell'organizzazione dell'evento pubblico a Koiné, che si è avvalsa della collaborazione dell’Associazione Aldebaràn APS per le interviste, il montaggio del podcast, la realizzazione dei dipinti e l'allestimento della mostra di pittura, oltre all'organizzazione dell'evento pubblico. Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. La partecipazione è gratuita.