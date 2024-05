Santucce storm festival, al via l’edizione 2024

Arezzo, 22 maggio 2024 – Al via l’edizione 2024 del concorso letterario “Santucce Storm Festival”. Venerdì 24 maggio, alle 17 Parco Presentini, si terrà la presentazione del ciclo d’incontri oltre alla presentazione della nuova giuria che è così composta: Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stefania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore.

Ospite d’onore del 24 maggio è Roberto Napoletano direttore "Il Mattino", che presenterà la sua ultima fatica "Il mondo capovolto. Perché il Sud riunirà (finalmente) l'Italia”. Il calendario prevede 5 incontri, uno al mese, fino ad arrivare all’appuntamento finale, 8 dicembre, con la premiazione dei vincitori del concorso.

Questa edizione del “Santucce Storm Festival” ha visto la partecipazione di ben 110 iscritti provenienti da tutta Italia.

Un ottimo risultato che fa capire come il concorso letterario si sia ritagliato un posto di tutto rispetto nel panorama della cultura. Roberto Napoletano è stato direttore del “Sole 24 Ore” (dal 2011 al 2017) e di tutte le testate del gruppo (Radio 24, l’agenzia di stampa Radiocor, l’informazione web e specializzata), e direttore editoriale del gruppo multimediale 24 Ore.

Dal 2006 al 2011 è stato direttore del “Messaggero”. Dall’aprile 2019 è direttore del “Quotidiano del Sud – l’AltraVoce dell’Italia”. Tra i suoi libri: Se il Sud potesse parlare (2001), Padroni d’Italia (2004), Fardelli d’Italia (2005), Pro- memoria italiano (2012), Viaggio in Italia (2014).

Per La nave di Teseo ha pubblicato nel 2017 Il cigno nero e il cavaliere bianco (3 edizioni, 12.000 copie), diventato uno spettacolo teatrale in tournée in tutta Italia, Apriamo gli occhi. Perché i nostri risparmi sono in pericolo (2018), La grande balla (2020) e Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco (2021).