Parte da Arezzo il tour italiano di “Aura Miller e il Regno di Etrom”

Arezzo, 1 marzo 2024 – Parte dalla libreria Feltrinelli di Arezzo il tour italiano di presentazione del secondo romanzo della premiata trilogia fantasy ideata da V.F.Lyndon, “Aura Miller e il Regno di Etrom” , pensato per lettori tra gli 8 e i 100 anni, edito dalla casa editrice bolognese Pulce Editore, distribuito da Ali e illustrato, in copertina, da Justin Mongiello che, per la figura del Signore degli Incubi, si è ispirato a un’immagine creata dal disegnatore aretino Adriano Bassetti.

Il primo volume della saga, candidato al premio Strega 8+ e vincitore del Premio letterario nazionale Città di Ladispoli, è stato adottato da decine di scuole italiane, molte delle quali hanno deciso di proseguire il percorso adottando anche il secondo volume.

Il tour di presentazione di “Aura Miller e il Regno di Etrom” continuerà per tutto il 2024, tra librerie, biblioteche, festival e istituti comprensivi dislocati sull’intero territorio nazionale. Durante gli incontri, stavolta V.F.Lyndon sfiderà i “ragazzi di ogni età” a risolvere un giallo inerente i protagonisti del libro sviluppando nel pubblico il pensiero creativo e la capacità di induzione.

Moderatore della serata, a cui parteciperà anche l’illustratore aretino Adriano Bassetti, sarà il regista romano Michele Picchi. Al termine dell’incontro sarà offerto al pubblico anche un aperitivo.

LA TRAMA DEL ROMANZO – Aura Miller e i suoi amici sono riusciti per un soffio a salvare il mondo dei sogni.

Ma è rimasto ancora un nodo da sciogliere: mentre lottava, Aura ha scoperto che sua madre è viva ed è prigioniera del Signore degli Incubi. Come fare a liberarla? Mentre la Gran Maestra Asteram la allena affinché diventi una guerriera del Regno dei sogni, Aura si rende conto che, in quanto umana su Drema, ha un potere speciale: può vedere subito i suoi desideri diventare realtà.

Ma i suoi sogni, non realizzati, durano solo finché non perde la concentrazione. Accade lo stesso anche a Omar, che è riuscito a tornare su Drema, stavolta nelle vesti di un giovane in carne e ossa e non più di un desiderio. Forti degli insegnamenti di Asteram, i due amici decidono di tentare il tutto per tutto.

Recuperano gli altri due membri della loro banda e si camuffano da incubi per andare a liberare la madre di Aura fin nel cuore delle terre di Etrom. Nelle loro mani, un’arma insolita che solo in quanto umani nel regno degli incubi hanno: la capacità di vedere le proprie paure diventare immediatamente realtà.

Riusciranno a liberare Aribel? L’impresa è folle, disperata, impossibile… specialmente perché il Signore degli Incubi si è nascosto nel luogo più impensabile: dentro uno di loro. Un thriller per i più giovani che tiene col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Un’avventura fantasy che porta alla scoperta dell’arma più potente che ognuno di noi ha: la propria immaginazione.

L’AUTRICE - VF Lyndon è una sceneggiatrice e una regista che lavora per il cinema, la televisione e il teatro e che ha collaborato con varie, importanti, personalità del panorama artistico italiano. “Aura Miller e il Regno di Etrom” è il suo secondo romanzo che nasce dall’idea di stimolare “i ragazzi di ogni età” a superare le proprie paure e a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita.