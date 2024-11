Laboratorio creativo cinematografico in Toscana con Víctor Erice

Arezzo, 18 novembre 2024 – Giovedì 21 novembre alle 11 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale di Monte San Savino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Laboratorio Creativo Cinematografico, un workshop di dieci giorni che, per la prima volta in Val di Chiana, offrirà un’opportunità formativa unica per cineasti emergenti e appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo.

Il laboratorio, che si svolgerà dal 23 novembre al 3 dicembre a Monte San Savino, sarà guidato da Víctor Erice, maestro acclamato del cinema spagnolo, e vedrà la partecipazione di giovani talenti internazionali. L’iniziativa rappresenta una full immersion teorica e pratica, in cui i partecipanti realizzeranno cortometraggi ispirati alle tradizioni, ai paesaggi e alla cultura del territorio, trasformando il borgo in un crocevia di creatività e narrazione cinematografica.

Ilaria Gambarelli, coordinatrice del progetto, cineasta, sceneggiatrice e produttrice di fama internazionale, ha dichiarato: "Siamo davvero emozionati e pieni di entusiasmo all'idea di essere alle porte di questa straordinaria avventura. Monte San Savino si prepara ad accogliere studenti provenienti da tutto il mondo, ognuno con la propria visione e il proprio bagaglio culturale.

Questo non sarà un semplice workshop, ma un’esperienza trasformativa. Siamo convinti che da questa iniziativa nascerà qualcosa di davvero indimenticabile per tutti e un appuntamento fisso dedicato al cinema di autore a Monte San Savino con maestri di fama internazionale.”

Il Laboratorio Creativo Cinematografico si avvale anche della collaborazione di prestigiose università internazionali per promuovere lo sviluppo delle arti visive moderne e contemporanee.

Durante i dieci giorni del laboratorio, i partecipanti affronteranno un percorso formativo articolato in due fasi: una prima parte teorica, dedicata all’approfondimento delle tecniche narrative e cinematografiche, seguita dalla fase pratica in cui saranno realizzati i cortometraggi.

Il lavoro sarà guidato dall’approccio personalizzato del maestro Víctor Erice, celebre per la sua capacità di stimolare l’esplorazione creativa e il confronto tra linguaggi cinematografici diversi. I cortometraggi realizzati dagli studenti saranno distribuiti a vari film festival internazionali.

Il Comune di Monte San Savino, oltre a ospitare il laboratorio, offrirà momenti culturali aperti alla cittadinanza, tra cui una proiezione speciale di un lungometraggio di Víctor Erice.

Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare il territorio, favorendo l’incontro tra giovani creativi e il pubblico locale, e per posizionare Monte San Savino come centro di eccellenza per il cinema d’autore e la formazione artistica.