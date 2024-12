“Giorgio Vasari e la Natività. La ‘pittura di lumi’ al tempo del duca Cosimo I”, venerdì la presentazione del catalogo

Arezzo, 10 dicembre 2024 – In occasione della mostra Giorgio Vasari e la Natività. La ‘pittura di lumi’ al tempo del duca Cosimo I, il Comune di San Giovanni Valdarno, con il Museo Terre Nuove e MUS.E presentano due importanti eventi.

Venerdì 13 dicembre alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove, sarà presentato dalle curatrici Alessandra Baroni e Valentina Zucchi il catalogo della mostra Giorgio Vasari e la Natività. La 'pittura di lumi' al tempo del duca Cosimo I (Edifir).

Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi apriranno l’iniziativa portando i saluti istituzionali. La mostra, inaugurata lo scorso sabato 9 novembre, presenta una meravigliosa Natività, dipinta da Giorgio Vasari con riusciti effetti luministici, e un altrettanto superbo ritratto di Cosimo I, eseguito da Alessandro Allori nell’alveo della politica dell’immagine promossa dai Medici.

Due opere che, pur non direttamente correlate tra loro, testimoniano il lungo legame tra Vasari e l'ambito del suo Duca già da prima del 1555, anno in cui l'aretino entrò a servizio di Cosimo I de' Medici – effigiato in uno splendido ritratto di Alessandro Allori, risalente al 1560 circa – fino alla morte di entrambi.

La Natività di Gesù fu infatti dipinta da Vasari nel 1546 per il cardinal Giovanni Salviati, zio di Cosimo, al quale l'artista concesse di saldare il pagamento solo se e quando fosse divenuto papa; informazione data per certa, secondo una voce di popolo, che si rivelò invece infondata.

Le due opere, entrate nella raccolta Borghese l’una già nel 1650 e l’altra nel 1833 - esemplificano pienamente la ricerca degli effetti di 'naturale' e di 'lume' che Giorgio Vasari e gli accademici fiorentini approfondirono in quel fervido terreno di committenze e di botteghe, di teorie e di pratiche che connotò la Toscana nei decenni centrali del Cinquecento.

E il catalogo che sarà presentato venerdì propone interessanti letture e approfondimenti oltre a due schede delle opere di Lucia Calzona, funzionaria storica dell’arte della Galleria Borghese.

Nell’ambito delle iniziative della Festa della Toscana, realizzate con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, si terrà nel museo uno speciale evento di living history.

Sabato 21 dicembre, infatti, anniversario della nascita di Masaccio, un'iniziativa teatralizzata permetterà al pubblico di ascoltare la “Vita di Masaccio da San Giovanni di Valdarno” dalla voce stessa dell’autore, Giorgio Vasari (ore 16.30 e 17.30).