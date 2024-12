È ancora tempo di abbonarsi alla stagione «straordinaria» del Teatro Signorelli

Arezzo, 11 novembre 2024 – Sono ancora disponibili gli ultimi abbonamenti alla stagione del Teatro Signorelli di Cortona.

Fino al 16 dicembre è possibile acquistare uno dei due pacchetti di ingressi per godere degli spettacoli in programma. Sono undici gli appuntamenti organizzati in due turni di abbonamento secondo la programmazione condivisa fra Amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Accademia degli Arditi.

Dal 17 dicembre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli che inizieranno il 18 dicembre con il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana (turno giallo), diretta da Diego Ceretta.

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14 (turno giallo) e mercoledì 15 gennaio (turno verde) «Ti sposo ma non troppo».

Lunedì 3 (turno giallo) e Martedì 4 febbraio (turno verde) altro doppio appuntamento con Francesco Pannofino in «Chi è io?»(foto). Martedì 11 (turno giallo) e mercoledì 12 febbraio (turno verde) Daniele Russo e Sergio Rubini presentano «Il caso Jekyll». Il Teatro Signorelli celebrerà anche Giacomo Puccini, nel centenario dalla scomparsa, con «La Bohème» a cura della Cor Orchestra, venerdì 28 febbraio (fuori abbonamento).

Mercoledì 12 (turno giallo) e giovedì 13 marzo (turno verde) altro doppio appuntamento con «Otello» con un cast di attori scintillante, capitanato da Giuseppe Cederna. La conclusione della stagione è affidata sabato 29 marzo alla danza di Cob, Compagnia Opus Ballet, con «Sogno di una notte di mezza estate» (turno verde).

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Per abbonamenti e biglietti occorre rivolgersi a InfoPoint del Comune di Cortona, in piazza Signorelli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, escluso il martedì. Per informazioni telefonare allo 0575637274 o inviare un’email a [email protected].