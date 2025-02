Domani a San Giovanni Riccardo Nencini presenta il libro su Giacomo Matteotti

Arezzo, 13 ottobre 2021 - A San Giovanni Valdarno, nell’ambito della rassegna “ Le piazze del sapere” domani alle 18 a Palomar, la Casa della cultura sarà ospite Riccardo Nencini, che insieme al sindaco Valentina Vadi, a Francesco Carbini e a Filippo Boni presenterà il suo romanzo storico “Solo”, dedicato a Giacomo Matteotti. L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività di Agorà, con la stretta collaborazione dell’associazione Sandro Pertini e il Comune di San Giovanni Valdarno “Riprendiamo la rassegna de ‘Le piazze del sapere’ in presenza e nella nuova Casa della Cultura – Palomar, inaugurata lo scorso giugno e lo facciamo con un romanzo importante, dedicato ad una delle figure più nitide dell’antifascismo italiano, quella di Giacomo Matteotti”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. “Socialista, deputato, fu assassinato nel giugno del 1924 perché con coraggio aveva denunciato in Parlamento i brogli ed il clima di paura e di intimidazione in cui si erano svolte, ad opera delle formazioni fasciste, le elezioni dell’aprile del 1924. Ringrazio Riccardo Nencini, senatore e autore di diversi libri, per aver accolto il nostro invito a presentare a San Giovanni Valdarno il suo romanzo ‘Solo’ e ringrazio Francesco Carbini, presidente dell’associazione Sandro Pertini e responsabile di Agorà per aver organizzato, insieme all’Amministrazione Comunale questa presentazione, ancora più importante dopo quanto accaduto a Roma pochi giorni fa, con l’assalto alla sede della Cgil da parte di alcuni militanti di Forza Nuova. La figura di Giacomo Matteotti, che neppure quarantenne, venne rapito e assassinato dai fascisti, ricorda a noi tutti, a quasi cento anni di distanza, quanto sia necessario ancora oggi rimanere inflessibili e rigorosi nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali e come non si debba arretrare neppure di un passo di fronte al ripresentarsi di situazione storiche del passato”, ha concluso il sindaco di San Giovanni Valdarno.

In "Solo" Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione di Matteotti per la politica, la creatività dell'intellettuale e narratore. L'infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita. “Una biografia – commenta Francesco Carbini – che suscita ancor oggi, dopo un secolo, tante emozioni e riflessioni. Il titolo racconta di un uomo, e del suo riformismo, rimasti l’ultimo ostacolo alla presa dei pieni poteri di Benito Mussolini. Un romanzo storico veritiero, mai romanzato. Oltre che una antica rivalità Matteotti e il Duce si conoscono fin dal congresso provinciale socialista di Rovigo del 1914. Già da allora Matteotti comprende di avere davanti un avversario e un uomo senza scrupoli. E lo scontro si sposta nelle aule parlamentari durante l’ascesa al potere del fascismo. L’autore porta alla luce i rapporti tra Matteotti e Don Sturzo, fondatore dei Popolari; lo incontra nel 1922, alla caduta del governo Bonomi e alla vigilia della formazione del fragile governo Facta. I due capiscono che forse è l’ultimo tentativo di salvare la democrazia, ma la progressiva emarginazione di Sturzo fra i Popolari, fino all’esilio, contribuirà a isolare ancor di più Matteotti”. L'evento è gratuito e aperto a tutti. La prenotazione può essere effettuata scrivendo un’e-mail all’indirizzo [email protected], per telefono al 0559126303 o sul sito palomar.eventbrite.it.