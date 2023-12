Cortona, il pienone di dicembre: ecco gli eventi di San Silvestro e Capodanno

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Presentati a Cortona gli appuntamenti di San Silvestro e Capodanno, l’Amministrazione comunale conferma le iniziative per dare il benvenuto al 2024.

Nell’ambito delle iniziative di «Natale di stelle, luci e riflessi», Comune di Cortona punta a valorizzare le iniziative del 31 dicembre e del primo gennaio come un susseguirsi di appuntamenti. Come fanno sapere dall’Infopoint turistico gestito da Together in Tuscany, per Natale ci sono buone prenotazioni grazie agli ospiti stranieri (prevalentemente nord Europa) dal 27 dicembre le strutture sono quasi al completo con prevalenza di ospiti italiani.

A San Silvestro Cortona propone la festa in piazza della Repubblica. Grazie alla direzione artistica di Andrea Caneschi saranno di scena Marco Mancini (deejay), Anna Rossi (vocalist), Enrico Giovagnola (sax), Dado Pecchioli (percussioni), Giulio Angori (basso) e la danzatrice aerea Soo Hee Briganti. L'evento comincia alle 22,30, l’ingresso è libero.

Il primo dell’anno si apre con la 15esima edizione della Colazione al Museo, organizzata da Terretrusche, con una dedica speciale al Rinascimento e gli chef che si trasformano in cavalieri.

L’appuntamento si apre alle ore 10 al Maec con possibilità di prenotazione biglietti online su https://boxoffice.terretrusche.com Terzo momento per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo è il Concerto di Capodanno.

Alle ore 17 del primo gennaio al Teatro Signorelli si esibirà la Cor Orchestra diretta dal Maestro Alvaro Lozano e Pietro Tagliaferri, solista al clarinetto. Il programma prevede: W. A. Mozart con l’Ouverture dalle Nozze di Figaro; W. A. Mozart Concerto per clarinetto e orchestra k 622; G. Rossini Ouverture dal Barbiere di Siviglia; J. Offenbach Ouverture da Orphée aux Enfers, J. Strauss con Wiener blut, Trish trash polka e An der schönen blauen Donau.

Per prenotare è possibile rivolgersi all’Infopoint turistico di piazza Signorelli o chiamando lo 0575 637274. «Reputo importante continuare la tradizione della Colazione al Museo, far vivere un luogo dedito alla cultura in maniera “più ludica” e “conviviale” è un modo per avvicinare le persone ai nostri tesori artistici - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti -

Il concerto di Capodanno con la Cor-Orchestra è un’altra scommessa che abbiamo vinto grazie ad una presenza sempre crescente del pubblico e grazie alla qualità sempre eccellente di questa nostra realtà musicale. Un ottimo modo per augurare un buon 2024 a tutti.

«Incoraggiati dalla bella presenza di turisti anche in questo periodo natalizio, continuiamo a offrire opportunità di intrattenimento e iniziative culturali - dichiara il sindaco Luciano Meoni - siamo soddisfatti delle presenze e delle adesioni alle iniziative del Natale e, come avvenuto lo scorso anno con la ripartenza, siamo fiduciosi in una bella partecipazione di pubblico anche agli appuntamenti del Capodanno, dalla festa musicale in piazza, alla Colazione al Museo, fino al concerto a teatro».