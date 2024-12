All’I.C. Cesalpino arriva una “settimana ricca di note, armonie e Natale”

Arezzo, 13 dicembre 2024 – L’I.C. Cesalpino di Arezzo celebra il Natale con un ricco programma di eventi musicali per tutti i gusti e le orecchie.

“Una settimana della Musica con una serie di eventi pensati per coinvolgere ed emozionare tutta la cittadinanza, dalle scuole dell'infanzia alla secondaria di primo grado” ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli. Si parte lunedì 16 dicembre 2024 con i musicisti della Filarmonica di Arezzo che accompagnati da Babbo Natale si esibiranno dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso la scuola dell'infanzia Fonterosa di Arezzo.

Un concerto immaginato e pensato per dare l’opportunità ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di immergersi nel mondo della musica, nello spirito del Natale, con un concerto emozionante e pieno di meravigliose melodie.

“L’Associazione Filarmonica Guido Monaco attraverso la sua centenaria attività filarmonico-bandistica ha contribuito alla crescita di giovani generazioni di musicisti e continua con i concerti della sua prestigiosa Banda a onorare la tradizione musicale aretina” puntualizza la Preside Sandra Guidelli.

Mercoledì 18 dicembre 2024 sarà la volta della scuola dell'infanzia Il Bastione, dove i musicisti della Filarmonica di Arezzo suoneranno dalle 11:00 alle 12:00, regalando un ‘altra mattinata di musica, allegria e buoni sentimenti. E non mancherà anche questa volta Santa Claus!

Infine, venerdì 20 dicembre 2024 dalle 10:30 alle ore 12:00 la Filarmonica di Arezzo concluderà il tour di concerti natalizi pensati e ideati per l’I.C. Cesalpino presso la scuola dell'infanzia Acropoli. “La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali – aggiunge la prof.ssa Sandra Guidelli – i piccoli alunni delle scuole d’infanzia, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppano le proprie capacità cognitive e relazionali, imparano a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi”.

Un altro appuntamento molto atteso, in questa variegata settimana della musica promossa dall’I.C. Cesalpino di Arezzo, sarà il concerto che l’orchestra della scuola media ad indirizzo musicale terrà martedì 17 dicembre 2024 alle ore 17:30 nella suggestiva cornice della Sala dei Grandi della Provincia. L’evento vedrà la partecipazione del Consiglio Comunale e sarà un'occasione per ascoltare la performance di giovani talenti musicali aretini.

Il concerto è organizzato e promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dal Consigliere Simon Pietro Palazzo e rappresenta un momento di grande rilievo culturale per la città. L’esecuzione di un programma che spazierà dalle tradizionali musiche natalizie a ritmi swing moderni: la dimostrazione della versatilità e dell’entusiasmo di questi giovani artisti.

“L’I.C. Cesalpino, riconosciuto come eccellenza musicale cittadina e nazionale – segnala Sandra Guidelli - partecipa con orgoglio e riconoscenza per la terza volta a questa importante manifestazione”. L’orchestra dell’I.C. Cesalpino rappresenta un’eccellenza riconosciuta e una tradizione che guarda al futuro.

“La possibilità di esibirsi nella Sala dei Grandi davanti al Consiglio Comunale e Provinciale è, per i giovani studenti, un’occasione straordinaria – aggiunge la Preside dell’I.C. Cesalpino - non solo per la cornice prestigiosa, ma perché rappresenta un momento in cui scuola e istituzioni si incontrano, dialogano e collaborano per il bene della comunità”.

Fondata nel 1977, l’I.C. Cesalpino è stata la prima scuola in Italia a offrire corsi musicali completamente gratuiti, diventando un modello di riferimento oggi seguito da oltre 2.000 istituti in tutto il Paese. All’inizio i corsi si concentravano su Violino, Pianoforte, Oboe, Clarinetto e Tromba. Nel 1986, per rispondere all’elevata richiesta, furono introdotti nuovi strumenti: Violoncello, Corno, Flauto e ulteriori classi di Violino e Pianoforte.

Ogni anno, la Cesalpino forma circa 50 giovani musicisti, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale di Arezzo. Nel 1984, sull’onda dell’entusiasmo generato dai giovani talenti formati dall’Istituto, è nato ad Arezzo il primo Liceo Musicale d’Italia, un’ulteriore testimonianza dell’importanza della Cesalpino nel panorama educativo e artistico.

Una meravigliosa orchestra composta da 45 alunni diretti con passione ed entusiasmo dal Maestro Massimo Melani: l’esempio di come la musica possa trasformare le aule scolastiche in officine di creatività e cultura. Giovedì 19 dicembre 2024 è tempo del grande concerto di Natale, un evento magico e speciale che segnerà la conclusione della Settimana della Musica.

Ancora una volta l’orchestra dell’I.C. Cesalpino presso il Teatro Tenda di Arezzo proporrà un programma magicamente variegato dove le melodie natalizie si alterneranno a vivaci e coinvolgenti brani swing, eseguiti con passione e talento da 45 giovani musicisti, diretti dal Maestro Massimo Melani, che ne curerà anche gli arrangiamenti.

“La musica, oltre a essere una forma d’arte universale, è uno strumento potente di crescita e trasformazione – aggiunge entusiasta Sandra Guidelli - educare alla musica significa educare alla bellezza, all’armonia e al rispetto reciproco. La nostra Orchestra rappresenta un piccolo, ma significativo, esempio di come, lavorando insieme, si possa creare qualcosa di più grande della somma delle parti”.

“In questo senso – conclude la Dirigente Scolastica dell’I.C. Cesalpino - il concerto di Natale assume un valore simbolico: un’occasione per ricordare che il suono di un’orchestra non è mai il risultato di singole voci isolate, ma di un dialogo continuo, di un ascolto reciproco e di una sintonia costruita nel tempo.

E non è forse questo il cuore di una cittadinanza responsabile?”. La musica, da sempre, è un ponte che unisce generazioni e arricchisce il cuore della nostra città.