Alla Casa della Musica, in concerto Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte

Arezzo, 10 aprile 2025 – Prosegue la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo.

Venerdì 11 aprile, alle 19, al CaMu – Casa della Musica di Arezzo (ingresso da via Vasari 6) saranno protagonisti Gino Santo alla tromba e da Daniela Gentile al pianoforte, in un programma con musiche di Haendel, Bach, Piazzolla e Gershwin.

La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa. I due musicisti assieme costituiscono il Duo Pitros, che in 20 anni di attività ha tenuto oltre 500 concerti tra Europa, Asia e America. Si è esibito in importanti sale da concerto.

Tra queste “Ramsey Concert Hall” della Georgia University di Athens(USA), “Sala Rimskij-Korsakov” di San Pietroburgo, Teatro di Magnitogorsk (RUSSIA), la celebre “Sala Segovia” di Linares (SPAGNA), festival di Bergen (NORVEGIA), Espace Bernanos di Parigi (FRANCIA).

Nel 2006 ha tenuto la prima esecuzione in Italia del Concerto di Dmitrij Shostakovich per Tromba-Pianoforte e Orchestra, nella famosa versione inedita curata dal grande Maestro Russo Timofei Dokshitser, replicata poi in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2008 esegue la prima italiana della Sonata per tromba e pianoforte del compositore newyorkese Eric Ewazen.

Il “Duo Pitros” nasce con l’idea di raccontare paesaggi sonori che, attraverso l’uso delle molteplici caratteristiche dei due strumenti (tromba e pianoforte), permettono di imbastire una ragnatela su cui interpretare il vastissimo repertorio che è stato scritto per questa formazione.

Il Duo coinvolge emotivamente il pubblico con un viaggio nel tempo. Il loro repertorio spazia dal periodo romantico dell’800 russo fino all’amato periodo americano con Gershwin e Bernstein, non disdegnando autori contemporanei.

Hanno in repertorio circa 70 composizioni e 15 programmi da concerto diversi. Il concerto ha un costo di 5 €. Il biglietto può essere acquistato direttamente presso la sede dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.