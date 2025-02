Al teatro Moderno di Tegoleto “C’era una volta il Flauto Magico”

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “C’era una volta il Flauto Magico” è lo spettacolo di Gaia Matteini per grandi e piccini ispirato all’opera di Mozart che andrà in scena al Teatro Moderno di Tegoleto domenica 23 febbraio 2025, alle ore 16, nell’ambito della Stagione teatrale 2024/25, con gli allievi dei corsi di canto e la collaborazione di Fame Star Academy di Bianca Mazzullo.

Gaia Matteini, si diploma in canto al Conservatorio di Firenze con il baritono Walter Alberti. Parallelamente agli studi in Conservatorio è seguita dal soprano Taskova Paoletti. Segue corsi di perfezionamento lirico in prestigiose accademie: Sommerakademie Mozarteum (Salisburgo) e Accademia Chigiana (Siena). Si perfeziona con illustri esponenti del panorama lirico, fra cui: Katia Ricciarelli, Grace Bumbry, Renato Bruson, Giuseppe Sabbatini.

Nel 2006 consegue il Diploma Accademico di II livello all’Istituto “Orazio Vecchi” di Modena, nella classe dei Maestri Pavarotti e Magiera, con il massimo dei voti e la lode. Vince premi in concorsi lirici internazionali, tra cui: 2° posto I Concorso Lirico Internazionale “Festival delle Murge”; 2° premio XIII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Spazio Musica”; 1° premio ex aequo sezione lirica I Concorso Internazionale “Alpe Adria”; 3° premio XI Concorso Lirico “Spiros Argiris”; 1° premio assoluto I Concorso Lirico Internazionale “G. De Vincenzi”; 4° premio concorso “Martinelli-Pertile” 2012. Riceve riconoscimenti come il Premio Renato Bruson (2005) e il premio del Consiglio Provinciale di Arezzo (Festa della Toscana 2007).

Fame Star Academy è una rinomata scuola multidisciplinare, fondata il 1 marzo 2003, situata nel cuore di Arezzo, presso il Circolo Artistico, e con una seconda sede a Cortona. La missione della Fame Star Academy è quella di offrire un ambiente stimolante e formativo in cui tenere corsi di danza classica moderna e baby dance.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.