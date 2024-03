Al teatro “Mario Spina” si alza il sipario su “Barabba”

Arezzo, 19 marzo 2024 – Nuovo appuntamento, domani sera, con la stagione di prosa 2023/2024 del Teatro Comunale “Mario Spina” di Castiglion Fiorentino.

Mercoledì 20 marzo, alle ore 20.45, il sipario si alzerà su “Barabba”, lo spettacolo di uno dei più grandi drammaturghi del ‘900 italiano, Antonio Tarantino: una produzione di Teatri di Bari, che vedrà in scena l’attore Michele Schiano di Cola diretto dalla regista Teresa Ludovico.

Pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue Press, l’opera di Tarantino scava nel profondo di quel Barabba, incarcerato e spia, che sta attraversando un momento cruciale per se stesso e per l’umanità: la fatidica decisione della salvezza tra lui e Gesù.

Scritto in una lingua che mescola commedia e tragedia, “Barabba” incarna, infatti, un teatro fatto di emozioni, tipico di un autore come Tarantino che, da artista figurativo, dopo i cinquant’anni, è approdato al mondo teatrale, vinciendo nel 1993 il premio Riccione per il Teatro con “Stabat Mater” e “La Passione secondo Giovanni”.

Biglietti disponibili su Liveticket (https://www.liveticket.it/teatromariospina) o presso la biglietteria del teatro, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: [email protected]