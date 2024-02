Al Masaccio arrivano Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con “La strana coppia”

Arezzo, 5 febbraio 2024 – Prosegue con successo la stagione 2023/24 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno.

Un ricco cartellone frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus . Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti.

Dopo Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia arrivano Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con “La strana coppia”, revival di Neil Simon. La Strana Coppia è un esempio come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive.

Un incontro-scontro quotidiano che dà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da “l’inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.

Appuntamento successivo sabato 17 febbraio con Ambra Angiolini, protagonista di Olivia Denaro. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone.