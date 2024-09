Youth Music Festival 2024. Le giovani star della classica

Le giovani promesse internazionali della musica classica, come Weronika Dziadek, Lucas Debargue, Pablo Ferrández, Martin James Bartlett e LiLa, l’Orchestra dell’Arezzo Youth Music Festival e l’Orchestra Giovanile Aretina: saranno loro i protagonisti della V edizione del “Youth Music Festival”, la rassegna diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che si terrà da sabato 5 ottobre a domenica 27 ottobre al Teatro Petrarca di Arezzo. Da Mozart a Chopin, passando per Brahms, Beethoven e Vivaldi, i quattro concerti in programma, accompagnati da una serie di incontri nelle scuole della città, sono pensati per celebrare l’arte e la musica di giovani musicisti “under 35” di altissimo livello che trasporteranno il pubblico in un viaggio tra brani celebri e omaggi ai grandi maestri. L’iniziativa, nata dalla volontà di creare un progetto musicale sia per attrarre i ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica sia per proporre Arezzo come punto d’incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale, è possibile grazie alla collaborazione tra Marjorie Layden, presidente della World Ethic and Leadership Foundation e Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio. Si parte sabato 5 ottobre alle 19 con Giovanni Andrea Zanon al violino, Weronika Dziadek alla viola e LiLa al violoncello che, insieme all’Orchestra dell’Arezzo Youth Music Festival, proporranno il Concerto per violino No. 5, RV 253 “La tempesta di mare”. Per l’occasione, i ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola si esibiranno sulle coreografie di Valentino Zucchetti. Si prosegue sabato 12 ottobre alle 19 con l’Orchestra Giovanile Aretina diretta dal Maestro Roberto Pasquini. Sabato 19 ottobre alle 19 il pianoforte di Lucas Debargue e il violino di Giovanni Andrea Zanon si affiancheranno in un programma che prevede l’esecuzione di Ballata No. 3, Op. 47 e Scherzo No. 4, Op. 54 di Chopin, Sonata per pianoforte No. 14, Op 27 No. 2 “Al chiaro di luna” di Beethoven, Sonata No. 2 per violino e pianoforte, Op. 100 di Brahms e una composizione originale di Debargue “Melodie per violino e pianoforte”. Conclusione domenica 27 ottobre alle 19 con il quartetto composto da Giovanni Andrea Zanon al violino, Timothy Ridout alla viola, Pablo Ferrández al violoncello e Martin James Bartlett al pianoforte. Da oggi parte la prevendita online, biglietti: discoverarezzo.ticka.it.