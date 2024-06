"Vogliamo unire il paese". Mandò, sanità e coesione

"Sentire Comune" è la lista di centrosinistra (Pd e un cartello civico) con cui Massimo Mandò è candidato sindaco.

Le priorità del programma?

"La vicinanza alle persone più fragili, gli anziani, per i quali creeremo un centro diurno di aggregazione e socialità, e i bambini. Quindi la sicurezza da garantire con una migliore illuminazione e implementando il sistema di videosorveglianza. Particolare cura sarà rivolta ai servizi sanitari di prossimità".

Un esempio?

"A Castelfranco di Sopra funziona un modello di Casa della Salute accogliente ed efficace per pazienti e operatori; l’intenzione è replicarlo negli altri distretti che saranno ristrutturati. Non ultima, la coesione tra i centri che formano il nostro Comune dando vita alla consulta delle frazioni, che dovranno sempre tenere sulla corda gli amministratori sollecitandoli su esigenze e criticità, e a un analogo organismo per i giovani. Infine la manutenzione costante del patrimonio pubblico facendo funzionare al meglio la macchina comunale".

Perchè i cittadini dovrebbero votarla?

"Per la nostra attenzione alla comunità e l’obiettivo fondamentale di riunire per davvero i tre grandi paesi che compongono il Comune unico. Non vogliamo dividerlo, come qualcuno pensa di fare. Realizzeremo le opere necessarie e che si possono portare a termine senza preferenze tra una località e l’altra. Abbiamo alle spalle una buona esperienza nella pubblica amministrazione e sappiamo bene che impegnarsi in politica significa essere al servizio dei cittadini".

Maria Rosa Di Termine