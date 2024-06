Vicenza Oro da sold out. Un altro banco di prova per il distretto aretino

Inizia il conto alla rovescia per una Vicenzaoro September, 6 al 10 settembre nel quartiere espositivo vicentino, sold out. Saranno 1.200 i brand espositori da 35 paesi, con il 40% dell’offerta espositiva dall’estero: in testa Turchia, Cina, Hong Kong, Germania. Per il Made in Italy, oltre al distretto di Vicenza, quelli di Arezzo e Valenza, con eccellenze di prodotto sulle quali si concentrerà il business matching nel programma di incoming sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE.