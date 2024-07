Una serata di musica per il Meyer. Special guest da Ibiza: ecco Ribeca. Torna Civitella sotto le stelle

di Sofia Zuppa

CIVITELLA

Una serata all’insegna del divertimento e della musica, ma soprattutto della solidarietà. Torna anche per questo 2024 l’appuntamento con Civitella per il Meyer, l’evento solidale il cui ricavato verrà interamente devoluto a favore della Fondazione Meyer, a supporto delle attività dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Sabato 3 agosto in piazza don Alcide Lazzeri saranno numerosi artisti che si esibiranno sul palco sotto il cielo stellato del borgo medievale di Civitella in Valdichiana, in una grande notte di divertimento. Il conto alla rovescia è iniziato e l’evento, che lo scorso anno ha riscosso un vasto successo e visto un grande risultato di partecipazione, è pronta a partire di nuovo e ad accogliere bambini, adulti, famiglie e ragazzi senza limiti di età. Il programma dell’edizione 2024 partirà alle 19.30 con gli ingressi in piazza per la cena, in calendario alle 20.15 e a seguire il dopo cena. Il tutto all’insegna della musica e dello spettacolo grazie ai numerosi ospiti e dj che prenderanno parte all’appuntamento, come ad esempio il Circo Bianco: artisti e acrobati professionisti che creano spettacoli visivamente sbalorditivi. La musica sarà poi la vera protagonista con tantissimi dj e vocalist. Lo special guest sarà Manuel Ribeca, dj e producer che, direttamente da Ibiza, ha scelto Civitella come sede di una data del suo tour, una delle poche in Italia. Tra gli ospiti anche Andy Bellotti da "Tale e quale show", amico di vecchia data del Sangria Party e da sempre vicino a iniziative benefiche come questa. Tra i dj, della scena locale e non solo, si esibiranno Absolut, Alessio Noferi, Alfredino, Daniele Mattesini, Elia Cuccoli, Gabri Maro, Gianmaria Mariottini, Lorenzo Paggetti, Luca Parrini, Martin Schicchi, Nicola Lucioli, Tonic e Vanessa.

Le voci che accompagneranno la serata saranno quelle di Alessio Saracini e Alessia Sisi, Francesca Selma, Lorenzo Mecherini, Marvis, Salva, Sam Cambria, Stefano Letizia e Superpepi. In live Capaleo, mentre la performance di Bigo Live Percussion delizierà i presenti con la propria musica. Un appuntamento fisso dell’estate aretina e della Valdichiana, dove Sangria Party, Pro Loco di Civitella insieme alla Fondazione Meyer, all’amministrazione comunale e Nicola Lucioli, fanno squadra con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una serata indimenticabile che concretizza un grande gesto di generosità. Gli organizzatori fanno sapere che le prevendite per partecipare alla serata fin dalla cena sono disponibili presso il Bar Bertoni e la Vineria Clanis di Pieve al Toppo, la pizzeria Blu Notte di Albergo, il Bar Madison di Monte San Savino e Fratelli Pierozzi in piazzetta Edo Gori ad Arezzo, in zona Bastioni.