Una giornata con la maratona di lettura

SANSEPOLCROMaratona di lettura a Sansepolcro giovedì prossimo, 29 maggio, su iniziativa della biblioteca comunale in collaborazione con il Comune e con numerose realtà associative e culturali del territorio. Si terrà dalle 9 alle 14, articolata in cinque tappe nel cuore della città: biblioteca comunale Dionisio Roberti, piazza Torre Berta, CasermArcheologica, Teatro alla Misericordia e di nuovo la biblioteca. L’iniziativa coinvolgerà 60 lettori provenienti da 15 associazioni e dalle scuole del territorio, uniti in un appassionato omaggio alla lettura collettiva di un unico libro, con l’obiettivo di promuovere il valore della cultura, della condivisione e della partecipazione attiva. La giornata proseguirà alle ore 15.30, sempre in biblioteca, perché è previsto un incontro speciale con Paola Rondini (nella foto), autrice del romanzo "Crepapelle" (Intrecci Editore, 2017). Rondini è nata e vive a Città di Castello. Dopo aver completato gli studi universitari a Firenze e Parigi, ha intrapreso una carriera internazionale che l’ha portata a viaggiare in Europa e in Estremo Oriente, mantenendo costante la sua attività di scrittura. È autrice dei romanzi "Miniature" (Fanucci), tradotto in Germania e Spagna, "I fiori di Hong Kong" (Fanucci, poi ripubblicato da Polaris), Il salto della rana (Fernandel) e, appunto, Crepapelle. La sua scrittura, intensa e profondamente umana, ha ricevuto l’apprezzamento della critica per la capacità di sondare i disagi esistenziali attraverso trame originali e una prosa ricca di immagini evocative. "Crepapelle" è stato definito dalla critica un romanzo dal forte impatto emotivo.