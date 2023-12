Un Capodanno sul ghiaccio. La pista trascina le feste . Sui pattini fino a Carnevale

Capodanno…sul ghiaccio a San Giovanni. Non poteva che essere organizzata nel cuore della città, in piazza Cavour, attorno alla pista che, in questi venti giorni, ha ospitato un numero eccezionale di pattinatori, il San Silvestro nella città di Masaccio. L’ultimo giorno del 2023 sarà all’insegna dell’allegria e del divertimento, con l’apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio per scivolare leggeri, cantare, ballare, aspettando l’arrivo del nuovo anno in compagnia. Dai brani ‘70-‘80 fino ai tormentoni del momento, tutta la musica mixata live in video da Roby J.

Nel maxi schermo saranno proiettate immagini suggestive fino all’atteso countdown e, allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini potranno festeggiare e fare cincin con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco.

Poi tutti di nuovo a pattinare! La pista, unica collocata quest’anno in Valdarno, quasi 400 mq di superficie, ha ottenuto un grande successo, con il tutto esaurito fatto registrare nelle giornate di festa, ma una buona affluenza anche nei feriali. Incremento notevole anche negli ultimi giorni, dopo la chiusura delle scuole e l’inizio del periodo di vacanza. La struttura è tra l’altro destinata ad accompagnare i sangiovannesi e i valdarnesi per molte altre settimane.

Rimarrà in piazza Cavour per tutto il periodo degli Uffizi e del Carnevale e sarà in funzione fino al 18 febbraio prossimo.

Insomma, Natale, Capodanno e il Carnevale avranno come compagna di viaggio la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che arricchirà uno dei periodi più attesi dell’anno.

Nel frattempo, in vista della notte di San Silvestro, saranno adottati alcuni provvedimenti per garantire la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica. Il sindaco Vadi ha infatti firmato l’ordinanza che entrerà in vigore alle 22 del 31 dicembre e si protrarrà fino alle 2 del primo gennaio e, comunque, fino al termine dell’evento e riguarderà piazza Cavour, larghi Masolino da Panicale e Arnolfo di Cambio e corso Italia.

Vietate la vendita e la somministrazione di alimenti o bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio alle persone che non intendano consumarle al tavolo o al bancone dell’esercizio commerciale o degli stand.

Bevande di qualsiasi genere, per l’asporto, dovranno essere debitamente confezionate in involucri di carta plastica o altro materiale leggero.

Non potranno essere venduti o somministrati superalcolici a partire dalle una del 1 gennaio 2024. Vietato inoltre l’utilizzo di spray urticanti e artifici pirotecnici. L’ordinanza firmata dal sindaco punta a tutelare la sicurezza dei tanti cittadini che festeggeranno la notte di Capodanno. La violazione del provvedimento comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.