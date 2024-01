Intossicati da alcol a Capodanno, in undici finiscono all’ospedale

Arezzo, 1 gennaio 2024 – Undici interventi del 118 per soccorrere persone ubriache colpite da rischiose intossicazioni alcoliche. Succede nell’aretino ed i protagonisti sono soprattutto giovanissimi. Tra loro ci sono anche due minorenni.

Il primo soccorso alle 00.07 in piazza Guido Monaco ad Arezzo per un minorenne e un altro intervento, sempre con un minore interessato, nel centro di Arezzo. Cinque gli interventi in strada per soccorrere persone che vanno dai 29 ai 43 anni che si sono sentite male per strada per l'alcol, due ad Arezzo e tre in Valdichiana.

In mattinata, dalle 4.40 in poi segnalati altri cinque interventi tra Valdarno, Casentino, Valdichiana e Arezzo sempre per malori legati all'abuso di alcol. Si tratta di persone che vanno dai 19 ai 45 anni, anche questi ubriacatisi.