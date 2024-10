Tutto esaurito per il Jazz a Cortona. Stasera al Signorelli il gran finale. L’associazione Mammut festeggia

Pubblico delle grandi occasioni per il Cortona Jazz Festival che è tornato in città con una carica di grande musica jazz e di nuove sonorità. Oggi è di scena la serata finale della La lunga maratona di eventi ha preso il via nella cornice della "Cannoniera" della Fortezza medicea del Girifalco registrando per entrambe le serate un tutto esaurito. "Una proposta culturale e musicale che il pubblico ha dimostrato di apprezzare", ha confermato con soddisfazione Antonio Massarutto direttore del festival e presidente dell’Associazione Mammut che organizza la manifestazione. "Per noi si tratta di una sorta di ripartenza e di numero zero. Credo che il Cortona Jazz sia un progetto con grandi potenzialità e che dimostra di avere un alto gradimento da parte del pubblico. . Il Cortona Jazz è il naturale proseguimento del "Cortona Jazz Workshop", cuore del progetto che prevede quattro giorni intensivi di studio e formazione. Coinvolti, quest’anno, un gruppo di 25 giovani musicisti provenienti da tutta Europa coadiuvati da grandi musicisti e docenti come Ohad Talmor (sax), David Virelles (pianoforte), Eric McPherson (batteria), Steve Cardenas (chitarra) e Jm Black (batteria). L’Associazione Mammut, attiva nel territorio dal 2017, infatti, si appoggia ad una rete internazionale costruita e consolidata negli anni tramite uno stretto legame con il Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, la più antica scuola di musica europea, grazie alla quale sono in rete musicisti e scuole jazz da tutto il mondo. Il festival chiuderà questa sera nell’altro luogo d’eccezione del festival, il teatro Signorelli che già ieri sera ha ospitato una serata molto partecipata. Il gran finale è con una esibizione di Simone Graziano in piano solo e della band di Ohad Talmor con il progetto "back to the Land" assieme a David Virelles, Demian Cabaud and Eric McPherson. Talmor, oltre ad essere il direttore artistico del Cortona Jazz è un compositore e sassofonista di fama mondiale residente a New York, che ha scelto Cortona come sua seconda casa. La sua carriera internazionale lo ha portato a suonare con giganti del jazz come Lee Konitz o Kurt Rosenwinkel, scrivendo musica per Michael Brecker o per la pianista classica Martha Argerich.