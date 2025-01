Trovati con cocaina, due arresti a Cortona

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Nel fine settimana appena trascorso i militari della compagnia di Cortona hanno arrestato un albanese di circa 25 anni senza fissa dimora.

Gli operanti nel corso di un servizio perlustrativo, mirato proprio alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, procedevano al controllo di una auto di proprietà di una società di autonoleggio, condotta dal medesimo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, rinvenivano, nascosti sotto il poggiatesta del sedile lato passeggero, 13 ovuli di cocaina del peso complessivo di 7 grammi.

Il soggetto, terminate le formalità di rito è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Analogamente questa notte, a Cortona, personale della dipendente Aliquota Radiomobile procedeva al controllo di una auto con a bordo un albanese di circa 20 anni, in Italia senza fissa dimora, sconosciuto alle forze di polizia.

All'esito del controllo veniva rinvenuto, occultato sotto il sedile anteriore lato guida, una scatola per sigarette contenente 5 involucri di cocaina per un totale di 3 grammi. Venivano inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro penale circa 400.00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato.