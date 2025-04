Shooting fotografico in Palazzo D’Arnolfo per gli studenti dell’Isis Valdarno

Arezzo, 07 aprile 2025 – Gli studenti della classe 2APA dell’indirizzo “Operatore del Benessere – Acconciatori” dell’ISIS Valdarno hanno partecipato a uno shooting fotografico all’interno del prestigioso Palazzo D’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, che ospita anche il Museo delle Terre Nuove. L’iniziativa rientra nel progetto “Rinascimento e Novecento: La Bellezza a Confronto”, un’occasione per esplorare l’evoluzione dell’estetica tra due epoche storiche. Il progetto, promosso dalla Dirigente Scolastica dell’ISIS Valdarno Lucia Bacci, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno, con il supporto del Sindaco Valentina Vadi. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dipartimento Benessere – Acconciatore, sotto la supervisione della professoressa Barbara Giannini. Le modelle hanno indossato abiti progettati e realizzati dal Dipartimento di Moda dell’ISIS Valdarno, in una collaborazione che ha unito competenze tecniche, estetiche e storiche.

L’incantevole location del Palazzo d’Arnolfo ha fatto da sfondo al servizio fotografico, curato dal Press Team dell’ISIS Valdarno e diretto dal professor Nicola Impallomeni. Questo progetto rappresenta una sinergia tra diversi dipartimenti scolastici, con l’obiettivo di dar vita a un evento che sarà presentato al termine dell’anno scolastico e successivamente esposto presso La Casa della Cultura Palomar, grazie al patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Il progetto “Rinascimento e Novecento: la bellezza a confronto” ha visto il coinvolgimento di numerosi docenti e studenti. Per l’indirizzo Operatore del Benessere, la referente è stata la professoressa Barbara Giannini. Per l’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Produzioni Sartoriali hanno collaborato la professoressa Silvia Chialli Frangipani, il professor Sebastiano D’Ammassa, la professoressa Bruna Panagia e la professoressa Elisabetta Simonti. Il Press Team è stato guidato dal professor Nicola Impallomeni, con la partecipazione dei docenti ITP Andrea Maddii e Pantalone Taverniti.

Il contributo storico è stato curato dall’esperto Giustino Bonci. Del Press Team hanno fatto parte gli studenti Joachim Duranti, Eurona Dobruna, Valentina Emanuele, Leila Ciofi e Selma Bahri. Le modelle protagoniste dello shooting sono state Emy Ferroni, Emy Marangon, Deepika Kaur e Marinela Ona.