Troppa gente. Domani a Terranuova l’evento con Pieraccioni si sposta al Palasport

Arezzo, 31 maggio 2024 – In previsione di un eccezionale afflusso di persone, l'iniziativa in programma domani a Terranuova che vedrà la presenza di Leonardo Pieraccioni sarà spostata dalla sala consiliare al palazzetto dello sport. Il rischio era quello di lasciare qualche centinaio di persone fuori e gli organizzatori hanno deciso di trovare una location più adeguata. Rimarrà invece invariato l'inizio dell'evento, alle 14,30. L'attore e regista presenterà il libro “Esprimi un desiderio”. La protagonista di questa vicenda è Sara, una ragazza di 21 anni, affetta da neuroblastoma. Aveva un sogno: "Vorrei realizzare il mio libro". Grazie all'impegno di Make-A-Wish Italia Onlus, associazione no-profit che dal 2004 realizza i desideri dei bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro la forza per affrontare il percorso terapeutico, questo desiderio è diventato realtà. Con il supporto di Mondadori, che si è occupata della stampa del libro, Sara è stata coinvolta nel processo di editing e grafica. La presentazione del libro corona così il suo desiderio del cuore.