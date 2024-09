Torna la notte del Palio dei Rioni. Porta Romana-Porta Fiorentina: spettacolo in piazza Torre di Berta

di Claudio Roselli

È da sempre una sfida dai risvolti goliardici, che accende per una sera il campanilismo cittadino e che riempie e colora le tribune di piazza Torre di Berta, rendendole spalti da stadio.

Il Palio dei Rioni è in fondo l’unica competizione prettamente cittadina : esistono i quartieri, ma la divisione tradizionale è quella nei due grandi versanti, ovvero Porta Romana da una parte e Porta Fiorentina dall’altra. Ognuna con il proprio corteo e soprattutto ognuna con undici propri tiratori, che si affrontano in altrettante sfide per garantire punti pesanti. Questa la formula risultata con il tempo più azzeccata, in quanto immediata e avvincente, che da oltre trent’anni caratterizza l’ultimo appuntamento prima di quello più atteso, il Palio della Balestra con Gubbio, anche se dalle 21 odierne in poi i tiratori della "lupa" e quelli del "giglio" andranno a diretto confronto per la 47esima volta in totale. Il vantaggio di Porta Fiorentina nel computo totale resta schiacciante: 31 vittorie contro le 15 di Porta Romana, che però nelle due più recenti edizioni ha rialzato decisamente la testa, imponendosi con uno schiacciante 6-1 (il divario più largo di sempre) nel 2022 e con un altrettanto netto 6-3 nel 2023. L’esito delle qualifiche – e comunque le decisioni sono affidate ai rispettivi capitani, Simone Carbonaro per i giallorossi e Riccardo Bonauguri per i viola – contribuiranno a stilare le rispettive liste di partecipanti. Porta Fiorentina, il rione uscito sconfitto, avrà diritto di scelta nella prima tornata (poi Porta Romana indicherà il suo) e da quel momento la priorità sarà alternata; chi dei due balestrieri si avvicina di più alla bulletta, cioè al chiodino del corniolo che costituisce il centro, consegna un punto al rione di appartenenza, quindi la vittoria scatta matematica per la squadra che arriva per prima a quota 6, nonostante in passato molti verdetti siano stati affidati ai due tiri finali.

La scaletta del Palio dei Rioni, oltre al consueto cerimoniale dello scambio dei doni, prevede all’inizio anche la premiazione del campionato cittadino 2024. Simone Carbonaro, secondo lo scorso anno e – come ricordato – capitano di Porta Romana, è riuscito stavolta a far suo il titolo davanti a Federico Romolini e all’altro capitano, Riccardo Bonauguri, campione uscente, che quindi si sfilerà il collare per consegnarlo a Carbonaro. Immancabili, poi, gli eleganti sfottò a suon di… ottave rime che regaleranno una parentesi allegra e sorridente al pubblico, grazie ancora a Giancarlo Baglioni per Porta Romana e a Miraldo Nuti per Porta Fiorentina.