Subbiano, decisione sullo sgambetto

Oggi la Corte sportiva d’appello Figc discute del ricorso presentato dal Subbiano contro la sconfitta a tavolino con il Pontassieve per il caso dell’allenatore Alessio Guidotti (nella foto) che sgambettò un giocatore avversario lanciato a rete. Secondo il giudice il comportamento dell’allenatore Guidotiti ha alterato il regolare svolgimento della gara. Secondo il reclamo del Subbiano, firmato dagli avvocati Ilaria Agati e Marco Checcucci: "La sanzione della perdita della gara, oltre che apparire sproporzionatamente afflittiva, esonda in modo illegittimo dalla perimetrazione che la giurisprudenza ha posto in essere al fine di arginare la ben nota indeterminatezza della norma".