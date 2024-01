Simone Nocentini nuovo direttore della Centrale Operativa 118 aretina

Arezzo, 11 gennaio 2024 – È il dottor Simone Nocentini il nuovo direttore dell’Uoc Centrale Operativa 118 per l’area provinciale Aretina Asl Toscana Sud Est.

L’incarico avrà durata quinquennale. La nomina è stata effettuata stamani dal Direttore Generale Asl Tse Antonio D’Urso. Il dottor Nocentini ha vinto la selezione per la direzione della centrale operativa del 118 aretino.

Il dottor Nocentini, già responsabile dell’Area pronto soccorso e medicina d'urgenza-area provinciale Aretina e direttore della Uoc medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza Po Valdarno, nell’agosto scorso, in attesa della selezione pubblica, era stato incaricato di guidare pro tempore la centrale 118 di Arezzo in seguito del pensionamento del dr. Massimo Mandó.

Il dottor Nocentini prenderà servizio con il nuovo incarico a partire dal 16 gennaio: nel frattempo sono iniziate le procedure per l'individuazione del sostituto che ricoprirà il ruolo di Direttore UOSD Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza dell'Ospedale del Valdarno. Il dottor Nocentini si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Firenze nel 1991.

Fra le varie specializzazioni ha ottenuto, nel 2007, il diploma di Tuscan Regional Certification Training Course in Emergency Medicine, al termine del corso organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Università Harvard di Boston (USA). Ha, inoltre, conseguito nel 2019 il diploma universitario post-lauream in alta specializzazione di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, corso organizzato da Scuola Superiore S. Anna di Pisa e Regione Toscana.

Dal 2006 lavora come medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza, prima per la Asl 8 di Arezzo e successivamente per la Asl Tse. Dall’ottobre 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Area dipartimentale DEU Pronto Soccorso e Medicina Urgenza – Area provinciale aretina, con funzioni di management delle strutture DEU dell’intero territorio provinciale aretino. «È con piacere che oggi affido l’incarico di struttura complessa al dottor Nocentini – dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso -.

Il dottor Nocentini ha dimostrato sul campo la propria preparazione e la propria professionalità grazie all’esperienza maturata in quasi 20 anni nell’area della Emergenza Urgenza. A lui faccio i migliori auguri di un proficuo lavoro».

«È con estrema soddisfazione che assumo questo incarico – dichiara il dr. Simone Nocentini – che arriva a suggellare oltre trent’anni di professione medica, la gran parte dei quali nel settore della medicina di emergenza-urgenza.

La Centrale operativa 118 svolge un ruolo di primaria importanza nel settore di primo intervento e soccorso, un settore di cui sono orgoglioso di fare parte».