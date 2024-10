Si avvicina “io non rischio 2024”

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre si svolgerà la Giornata nazionale di "INR – Io Non Rischio", coincidente quest’anno con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri.

La data costituisce il culmine della settimana della Protezione Civile che inizia oggi. La Misericordia di Arezzo sarà presente per tutto il giorno in Piazza Guido Monaco, Arezzo, per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile.

Il 13 ottobre quindi, in contemporanea con le altre città italiane per un totale di oltre 700 punti informativi – costituitisi grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di Protezione Civile – anche Arezzo partecipa alla campagna Io Non Rischio.

Nel proprio punto di divulgazione, in piazza Guido Monaco durante tutta la domenica, quest’anno i volontari della Misericordia aretina invitano tutti i concittadini a un rinnovato incontro per informarsi su tutto ciò che si può fare e/o si deve evitare onde ridurre il rischio di danni a persone, animali e cose durante eventi calamitosi sul nostro territorio, come alluvioni, terremoti, incendi ecc.

E non più solo questi, benché nelle nostre zone allagamenti e inondazioni restino i più frequenti a verificarsi. La novità sostanziale di questa edizione è infatti che si tratterà di una “piazza multirischio”, in cui cioè sarà possibile informarsi praticamente su tutti gli scenari avversi possibili: quindi, oltre all’alluvionale, anche il sismico, l’idrogeologico, l’industriale, l’incendiario, il tossicologico (da inquinanti), il vulcanico (Stromboli e Vulcano), il bradisismico (Campi Flegrei), il nucleare, le grandi dighe e perfino il maremoto (tsunami).

Un appuntamento che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre i rischi di calamità e disastri, nonché per mitigarne gli effetti dannosi. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive.

Io Non Rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, Instagram ecc) è possibile consultare materiali divulgativi, nonché reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Quindi rimani sempre aggiornato seguendo l’hashtag #iononrischio2024.