Scomparso a 29 anni: "Stefan torna a casa". L’appello della madre da un mese senza notizie

Sembra essere scomparso nel nulla. Dal 1° aprile, Stefan Galiceanu, giovane di 29 anni residente a Palazzo del Pero, è misteriosamente scomparso. La sua sparizione ha gettato nella disperazione la famiglia, che ha lanciato un appello commovente durante la trasmissione televisiva di Rai Tre, "Chi l’ha visto?". Stefan, è originario della Romania, ma vive da sempre con i suoi cari a Palazzo del Pero. La madre ha rivolto un appello disperato, implorando chiunque abbia informazioni sulla sorte del figlio di farsi avanti. Stefan è stato visto per l’ultima volta allontanarsi da Città di Castello a bordo della sua auto, una Ford Fiesta blu scuro con targa DP523EE.

Da allora, non c’è stato alcun segno di vita da parte sua. La famiglia è spaventata, "Aiutateci, abbiamo paura per Stefano" spiegano, in lacrime, dalla trasmissione a cui si sono rivolti nella speranza di poterlo riabbracciare. Temano che si possa trovare in difficoltà, poiché non ha con sé né il telefono né i documenti, ad eccezione forse della patente di guida. "Stefan si è allontanato da Città di Castello a bordo della sua auto e non è più rientrato" ha spiegato la mamma Clara, in diretta nella puntata di mercoledì scorso. Davanti alle telecamere ha elencato le caratteristiche di suo figlio nella speranza che qualcuno lo possa avvistare: "Stefan è alto un metro e ottanta, ha occhi verdi, capelli castani e piercing ai lobi di entrambe le orecchie" ha spiegato.

Il giovane, che ha frequentato ad Arezzo il Fossombroni, dopo altri studi e varie esperienza lavorative, oggi è titolare di un’impresa edile con il padre. Secondo il racconto della madre Clara stava passando un momento difficile della sua vita. Per questo è ancor più grande la preoccupazione dei suoi cari. "Chiunque avesse sue notizie, anche una minima traccia, vi prego di rivolgersi alle forze dell’ordine". E’ l’appello lanciato dalla mamma disperata e in lacrime. Intanto le autorità sono al lavoro per risolvere il caso e riportare Stefan sano e salvo alla sua famiglia.

Ga.P.