Arezzo, 2 marzo 2019 - Morte sul Torrino. La "montagna degli aretini", la strada che ricuce la città con la Valtiberina è stata teatro di un incidente gravissimo, avvenuto intorno ale 15.30.

A scontrarsi frontalmente sono stati un camion e un'auto, proprio sulla statale 73. L'incidente è avvenuto venendo dalla direzione di Palazzo del Pero poco prima della svolta per Poti. Una donna è morta, non si conoscono ancora l'età e le generalità. Ferito gravemente anche il figlio della vittima: ha 14 anni ed è stato portato al Meyer dal Pegaso per trauma addominale. Sia la mamma che il ragazzo sono di origine straniera

Lievemente ferito anche il camionista, condotto al pronto soccorso ma più che altro perché in stato di choc dopo l'impatto. La donna viaggiava su una Renault Talisman di colore blu scuro di grossa cilindrata.

Allertato il Pegaso, per portare i feriti velocemente in ospedale. Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi, i vigili del fuoco, la polizia stradale, due ambulanze e un'automedica. Bloccata provvisoriamente la circolazione per consentire le operazioni di soccorso.

In aggiornamento