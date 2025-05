Scelgo Arezzo: “Altri 400.000 euro alla Fondazione Guido d’Arezzo. Bocciato un nostro emendamento a favore di giovani e sport”

Arezzo, 29 maggio 2025 – “Ancora 400.000 euro alla Fondazione Guido d’Arezzo: oramai tale ente rappresenta un destinatario privilegiato per ogni variazione di bilancio, specialmente quando ci avviciniamo all’estate. Aggiungiamo poi gli 80.000 dati alla Fondazione Arezzo Comunità”.

Così i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) oggi in consiglio comunale.

“Al di là delle attività svolte dalle fondazioni a livello culturale, turistico o sociale, crediamo che le fondazioni rappresentino più una voce di spesa per il bilancio comunale che una fonte di entrata. Non c’è rapporto efficacie, ad esempio, tra risorse investite e risultati raggiunti in termini di presenze agli eventi. Possiamo dirlo senza timore di essere smentiti.

Con un emendamento avevamo chiesto che dei 400.000 euro alla Guido d’Arezzo, la metà andassero a giovani e sport ma evidentemente l’amministrazione comunale ha altre idee in merito”.