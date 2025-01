Roberto Ghezzi da esportazione. I successi dell’artista

Roberto Ghezzi, artista classe 1978 di Cortona, opera ormai da venti anni su tematiche precise, dopo avere esordito come pittore di paesaggio per diventare oggi interprete internazionale di una ricerca incentrata sul rapporto tra uomo e natura, intrecciando il proprio lavoro con il sapere scientifico. Ultimo grande traguardo è la mostra Anatomie Naturali presso Palazzo Vitelli alla Cannoniera di Città di Castello fino al 28 febbraio 2025. Si tratta di un progetto culturale promosso da Arpa Umbria e dall’artista, con la curatela di Chiara Lorenzetti e Anna Ricci, con il patrocinio del Comune tifernate e con la collaborazione della Galleria Imago. Riflessione di fondo è la fragilità della matrice Acqua, dal forte impatto che su di essa ha il cambiamento climatico allo stato di pessima salute dei ghiacciai. Opere in tessuto create in alcune zone dell’Umbria sono abbinate a opere a tecnica mista e su carta, realizzate da Ghezzi nell’ambito del progetto The Greenland Project, dove l’artista ha registrato nei suoi lavori la trascrizione naturo –grafia dell’azione dei ghiacciai sui supporti.

Liletta Fornasari